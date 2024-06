Le CAC 40 repasse au-dessus des 7700 points, Eurofins Scientific flanche

(AOF) - Les Bourses européennes ont rebondi, Paris se permettant même de surperformer. La situation politique en France restera tout au long de la semaine au centre des préoccupations des investisseurs avant le premier tour des élections législatives. Elle sera aussi animée par l'inflation en Europe et l'indice des prix PCE aux Etats-Unis. A Paris, Eurofins Scientific a décroché après avoir été attaqué par le spécialiste de la vente à découvert, Muddy Waters. Soutenu par les banques, le CAC 40 s'est adjugé 1,03% à 7706,89 points dans des volumes faibles. L'EuroStoxx50 a gagné 0,96% à 4954,43 points.

En Europe, Prosus a finalement perdu 0,19% à 34,49 euros en dépit de la publication de résultats annuels marqués par l'atteinte plus tôt que prévu de la rentabilité au niveau de ses activités d'e-commerce. Sur l'exercice 2024 clos fin mars, la société, qui regroupe les activités Internet à l'international du groupe sud-africain Naspers, a vu son bénéfice core bondir de 84% à 5 milliards de dollars. Dans le même temps, ses revenus ont augmenté de 11% à 5,5 milliards de dollars.

A Paris, Eurofins Scientific (-16,15% à 44,22 euros) a affiché la plus forte baisse du marché ce lundi, alors que le fonds d'investissement américain Muddy Waters a annoncé se positionner à la vente sur le titre. L'action du groupe de services bioanalytiques touche ainsi un plus bas depuis plus de 4 ans. Le fonds spécialisé dans la vente à découvert déjà ciblé des sociétés françaises par le passé, dont Casino, et plus récemment Solutions 30 en 2020. Le titre avait alors perdu la moitié de sa valeur. Contacté par AOF, Eurofins n'a pas encore répondu à nos sollicitations.

Valneva (+11,15% à 3,45 euros) a fini en tête de l'indice SBF 120 après avoir annoncé que Santé Canada a approuvé Ixchiq, son vaccin à injection unique pour la prévention de la maladie causée par le virus du chikungunya chez les personnes âgées de 18 ans et plus. La biotech spécialiste des vaccins précise qu'il s'agit de la deuxième autorisation de mise sur le marché après l'approbation de l'agence américaine Food and Drug Administration (FDA) en novembre 2023. L'Agence européenne des médicaments (EMA) a également recommandé récemment l'autorisation du vaccin en Europe.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L'indice Ifo du climat des affaires est ressorti à 88,6 en juin, un niveau inférieur au consensus de 89,4. Il s'était élevé à 89,3 en mai. La composante situation actuelle est restée stable à 88,3 tandis que sa composante anticipations des entreprises a reculé à 89 en juin contre 90,4 en mai.

A la clôture, l'euro gagne 0,33% à 1,0728 dollar.