Le CAC 40 repasse au-dessus des 7600 points : nouveau repli du spread franco-allemand

(AOF) - Les marchés actions européens ont rebondi ce mercredi, faisant le pari d’un gouvernement " technique " à Paris après les législatives. Ce scénario a fait tomber le spread franco-allemand pour le 10 ans sous les 70 points de base. Côté valeurs, Eurofins a rebondi après avoir publié une deuxième réponse plus détaillée aux accusation portées par le vendeur à découvert Muddy Waters. L'indice CAC 40 a regagné 1,24% à 7 632,08 points tandis que l'EuroStoxx50 a avancé de 1,21% à 4 965,80 points.

Bpost (-6,54% à 2,93 euros) a chuté à Bruxelles suite à la révision à la baisse de ses objectifs annuels et de "l'impact de la perte des concessions de presse plus important que prévu" selon Jefferies. Le spécialiste belge du traitement du courrier a quantifié l'impact de cette perte. Il s'attend maintenant à ce que l'Ebit ajusté pour l'année 2024 soit inférieur d'environ 30%, notamment en raison de la persistance de conditions de marché défavorables en Amérique du Nord. Il serait compris entre 165 et 185 millions d'euros alors qu'il s'élevait à 248 millions d'euros en 2023.

Eurofins Scientific (+0,79% à 44,54 euros) rebondit légèrement après avoir pris la tête du CAC 40: le groupe publié une deuxième réponse plus détaillée aux accusation portées par le vendeur à découvert Muddy Waters (MW), qui a émis en fin de journée un nouveau rapport critique. Le titre a perdu 16% en une seule séance le 24 juin après la publication du rapport de Muddy Waters: s'il a rebondi entre-temps, il n'a pas retrouvé son niveau antérieur, supérieur à 52 euros. "L'intégralité des allégations et insinuations contenues dans le rapport MW sont soit inexactes, non pertinentes, biaisées et/ou trompeuses" affirme le groupe.

VusionGroup (+5,11% à 140,00 euros), spécialiste mondial des solutions de digitalisation pour le commerce physique, a affiché une des plus fortes hausses du SBF 120 après avoir annoncé que A.F. Blakemore & Son Ltd, l'un des plus importants commerçants de proximité du Royaume-Uni, allait déployer ses solutions dans 130 magasins supplémentaires en 2024, après une première phase de déploiement réussie de 43 points de vente. Blakemore Retail a fait le choix pour l'ensemble de ses magasins de la plateforme VusionCloud et de la solution Memory Pulse In-Store Analytics, afin de piloter sa performance commerciale.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,9 en juin contre un consensus de 50,8 a indiqué S&P Global. Il était de 52,2 en mai. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 53,2 à 52,8 entre mai et juin. Il était attendu à 52,6.

En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 48,8 en juin selon une nouvelle estimation contre un consensus de 48,2, a indiqué S&P Global. Il était de 48,9 en mai. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 49,3, à 49,6 entre mai et juin. Il était attendu à 48,8.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,4 en juin contre un consensus de 50,6, a indiqué S&P Global. Il était de 52,4 en mai. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 54,2 à 53,1 entre mai et juin. Il était attendu à 53,5.

En mai 2024, les prix à la production industrielle ont diminué de 0,2% dans la zone euro sur un mois, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. En mai 2024, les prix à la production industrielle avaient diminué de 4,2% dans la zone euro sur un an, contre un consensus de 4,1%.

En France, le solde général d’exécution de l’État au 31 mai 2024 s’établit à -113,5 milliards d'euros contre -107,2 milliards d'euros à fin mai 2023. Au 31 mai 2024, les dépenses du budget général (hors remboursements et dégrèvements d’impôts d’État1) s’établissent à 197,6 milliards d'euros contre 191 milliards d'euros à fin mai 2023, soit une hausse de 6,6 milliards d'euros. Cette évolution tient à une hausse des dépenses militaires, aux versements des crédits du plan d’investissement France 2030 aux opérateurs et aux mesures de revalorisation des salaires des enseignants.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat de l'Institute of Supply Management pour le secteur non manufacturier est ressorti à 48,8 en juin, ressortant sous le consensus s'élevant à 52,6. Il s'élevait à 53,8 en mai.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI Composite, qui prend en compte les services et le secteur manufacturier, est ressorti en juin à 54,8 après 54,5 en mai, selon S&P Global. Le consensus visait 54,6. L'indice PMI des services ressort pour sa part à 55,3 contre 55,1 attendu après 54,8 en mai.

Aux Etats-unis selon l'enquête ADP sur l'emploi privé, les créations d'emplois ont été inférieures au consensus en juin.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 238000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 234000 et après 234000 la semaine précédente.

Les stocks de pétrole brut ont reculé de 12,157 millions de barils la semaine dernière aux Etats-Unis contre une hausse de 3,591 millions de barils la semaine précédente, selon l'agence américaine d'information sur l'énergie.

Les Minutes du dernier comité de politique monétaire de la Fed seront communiquées à 20h.

A la clôture, l'euro glane 0,48% à 1,0799 dollar.