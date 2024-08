Le CAC 40 repasse au-dessus des 7300 points grâce à Wall Street

(AOF) - Les marchés actions européens sont bien orientés, soutenus par la solide performance de Wall Street hier. Les futures sur les indices américains sont dans le vert. Les craintes à propos d'une récession aux Etats-Unis diminuent tandis que le yen se stabilise contre les principales devises. A Paris, Eutelsat progresse désormais après ses résultats annuels. Le titre avait débuté la séance dans le rouge. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,78% à 7303,67 points tandis que l'EuroStoxx50 progresse de 0,51% à 4692,66 points.

En Europe, Generali (-1,77% à 22,18 euros) enregistre la plus forte baisse à Milan après la publication de résultats mitigés au premier semestre. "Le résultat net ajusté s'élève à 2,03 milliards d'euros, soit un repli de 3,1%, principalement en raison des plus-values et autres éléments exceptionnels enregistrés au cours du premier semestre 2023. En excluant ces effets, le résultat net ajusté aurait été stable", explique l'assureur italien. Le résultat net s'élève à 2,05 milliards d'euros contre 2,24 milliards d'euros au premier semestre 2023. Le BPA ajusté a reculé de 13,3% à 1,31 euro.

Dans le rouge à l'ouverture, l'action Eutelsat gagne désormais de 1,94% à 4,32 euros. L'opérateur de satellites, qui dévoilait ses comptes annuels, clos fin juin, a indiqué que sa marge d'Ebitda ajusté sur l'exercice en cours devrait être légèrement inférieure à celle du précédent. Elle reflèterait d'une part l'intégration des coûts de OneWeb à pleine cadence opérationnelle, et d'autre part, les mesures de contrôle des coûts mises en oeuvre depuis le rapprochement ainsi que la part croissante du chiffre d'affaires issu de la prestation de services LEO (services de mobilité en orbite basse).

Le Groupe IT Link (+3,11% à 26,50 euros) a enregistré un chiffre d'affaires de 41,94 millions d'euros au premier semestre 2024, en hausse de 11,6% par rapport à la même période en 2023 (1,1% en organique) malgré un impact calendaire négatif de l'ordre de 0,8 point. La France a affiché une croissance semestrielle de 1,4% à 18,18 millions d'euros. A l'international, le chiffre d'affaires a progressé de 140,4% porté par l'intégration de Ciao et la poursuite de la bonne dynamique initiée depuis le second semestre 2023 en Belgique (26,3% de croissance semestrielle).

Les chiffres macroéconomiques du jour

Au deuxième trimestre 2024, le nombre de chômeurs en France (hors Mayotte) au sens du Bureau international du travail (BIT) diminue de 40 000 par rapport au trimestre précédent, à 2,3 millions de personnes. Le taux de chômage au sens du BIT diminue ainsi de 0,2 point, à 7,3% de la population active. Il est supérieur de 0,1 point à son niveau du deuxième trimestre 2023. Il demeure légèrement supérieur à son précédent point bas depuis 1982 (7,1% au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2023) et nettement au-dessous de son pic de mi-2015 (-3,2 points).

L’inflation en Allemagne est ressortie comme prévu à +2,6% en juillet en rythme annuel en données harmonisées après +2,5% en juin. En rythme mensuel, en données harmonisées, elle s'élève à 0,5% comme attendu après +0,2% en juin.

Vers 12 heures, l'euro gagne 0,05% à 1,922 dollar.