Le CAC 40 repart de l'avant : la BCE en approche

(AOF) - Les marchés européens ont pris le chemin de la hausse avant la décision de politique monétaire de la BCE. Une nouvelle baisse des taux est déjà largement anticipée. Il sera également important d’être attentif aux ventes au détail en septembre aux Etats-Unis. Du côté des résultats d’entreprises, les mauvaises nouvelles de mercredi ont laissé place à de bonnes surprises. Publicis a ainsi rehaussé ses objectifs. Les revenus trimestriels de Getlink sont salués. Peu après 12 heures, le CAC 40 gagne 1,20% à 7581,56 points tandis que l'EuroStoxx50 s'adjuge 0,87% à 4951,23 points.

En Europe, Nestlé (+2,19% à 85,72 francs suisses) enregistre une des plus fortes hausses de l'indice SMI même si le groupe a annoncé ce matin une réduction de ses objectifs pour 2024. Ses ventes en organique devraient augmenter désormais d'environ 2% contre au moins 3% précédemment. Suite au changement inattendu de directeur général fin août, les analystes craignaient une performance décevante au troisième trimestre et un abaissement des objectifs annuels, explique Jefferies.

A Paris, Publicis a révisé à la hausse sa prévision de croissance organique 2024 pour la deuxième fois de l’année. L’action du groupe de communication affiche une progression de 2,43% à 101,10 euros. Grâce à un troisième trimestre solide, il cible désormais une croissance organique entre 5,5% et 6% alors qu’il ciblait auparavant une progression comprise entre 5% et 6%. Son objectif de croissance avait déjà été rehaussé en juillet. Depuis le début de l'année, le titre Publicis progresse de plus de 18%, affichant ainsi la septième meilleure performance de l'indice CAC 40.

Sartorius Stedim Biotech (+13,78% à 201,10 euros) affiche la plus forte hausse du SBF120 et du marché SRD, après avoir confirmé ses objectifs 2024. Le spécialiste des technologies de laboratoire - qui avait lancé un avertissement en juillet et déçu au premier trimestre - s'attend à ce que son chiffre d'affaires 2024 reste au niveau de 2023. La marge d'Ebitda courant devrait être comprise entre 27% et 29%. L'acquisition de Polyplus devrait contribuer à hauteur d'environ 2 points de pourcentage à la croissance non organique des ventes. Depuis le 1er janvier, l'action perd 17%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 1,7% en septembre 2024, contre 2,2% en août, a indiqué Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Il était attendu à 1,8%, qui était sa précédente estimation. Un an auparavant, il était de 4,3%. Le taux d'inflation annuel de l'Union européenne s'est établi à 2,1% en septembre 2024, contre 2,4% en août. Un an auparavant, il était de 4,9%.

La zone euro a enregistré un excédent de 4,6 milliards d'euros dans ses échanges de biens avec le reste du monde en août 2024, contre un excédent de 4,8 milliards d'euros en août 2023, selon les premières estimations.

La décision de politique monétaire de la BCE sera annoncée à 14h15.

A 14h30 aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage, de l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie en octobre et des ventes au détail en septembre.

La production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en septembre seront publiés à 15h15 et l'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers en octobre à 16 heures.

Vers 12 heures, l'euro cède 0,05% à 1,0859 dollar.