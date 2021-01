Le CAC 40 refranchit les 5.650 points, Wall Street baisse moins que prévu

(Crédits photo : - L. Grassin )

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris réduit ses pertes de -1,2% vers -0,8% grâce aux indices US qui effacent en moins d'une heure plus de la moitié de leurs pertes initiales: un grand classique de la gestion globale où les gérants US se font du cash sur les actifs en Euro en préouverture pour soutenir Wall-Street durant la cession.

Une 'respiration' était cependant attendue après que le CAC ait signé quatre séances de hausse sur cinq la semaine passée et progressé de 2,8% depuis le début de l'année.

L'Euo-Stoxx50 recule également de -0,8%, la bourse de Londres affiche le même recul : les écarts sont très homogènes à travers toute l'Europe.

Les investisseurs focalisent leur attention sur le comportement des marchés de taux US, en l'absence d'indicateurs économiques au programme de la journée, le rendement du '10 ans' franchissant les 1,13%.

Les analystes s'attendent malgré tout à ce que la dynamique favorable qui avait porté les marchés d'actions mondiaux à la fin de l'année 2020 se poursuive en ce début d'année 2021.

Si la perspective d'une procédure de destitution ('impeachment') à l'encontre de Donald Trump semble de plus en plus réelle, l'arrivée prochaine d'une nouvelle administration à Washington suscite un vent d'optimisme.

'Le déferlement de la 'vague bleue' accroît la probabilité d'un plan de soutien contre le Covid immédiat de 1.000 milliards de dollars avant la mise en place d'un programme de 2.000 à 4.000 milliards de dollars destiné aux infrastructures d'ici à la fin de l'année' (soit jusqu'à 20% de PIB supplémentaire), affirme Bank of America.

Dopé par la hausse de sa rémunération, le Dollar grimpe de +0,6% vers 1,2145/E: ceci provoque un effondrement de plus de -20% du bitcoin vers 32.300$ (et 31.300 au plus bas), contre 41.200 la veille (-20%).

Les investisseurs se préparent aussi à une nouvelle saison des résultats trimestriels avec sérénité.

JPMorgan Chase et d'autres grandes banques américaines donneront vendredi le coup d'envoi des publications de résultats du quatrième trimestre avant que de nombreux autres groupes les imitent la semaine prochaine.

'Tous les modèles suggèrent qu'il s'agira d'une nouvelle saison solide de résultats, avec des chiffres qui devraient confortablement battre les estimations formulées par les analystes', assure Danske Bank ce matin.

A Paris, ST-Micro s'installe en tête du CAC avec +1,3%, Worldline ferme la marche avec -3,8%.

Total annonce l'acquisition de Fonroche Biogaz. Cette société conçoit, construit et exploite des unités de méthanisation en France. Fonroche Biogaz est aujourd'hui le leader du marché français de la production de gaz renouvelable avec plus de 10% de part de marché.

Sanofi annonce un accord pour l'acquisition de Kymab, entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement clinique d'anticorps monoclonaux humains ayant des indications en immunologie et immuno-oncologie.

Oddo indique que Nexans a confirmé ses objectifs 2020 avec un EBITDA compris entre 320/360 ME, un ROCE compris entre 8 et 10% et un FCF >100 ME, au-delà des guidances (50/100 ME). Dans ces conditions, Oddo maintient sa recommandation d'achat sur Nexans et relève son objectif de cours à 73 euros, contre 54 euros précédemment.