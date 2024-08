Le CAC 40 réduit ses pertes en fin de séance, L'Oréal et Thales échappent à la baisse

(AOF) - Les marchés actions mondiaux ont été victimes d'un coup de grisou ce lundi en raison de craintes de récession. La baisse a été particulièrement prononcée en Asie où la Bourse de Tokyo a dévissé de 12,4%, soit sa pire séance depuis le krach d'octobre 1987. Son décrochage a été amplifié par le dénouement d'opérations de carry trade dans le sillage de la forte hausse du yen. A Paris, L'Oréal a échappé à la baisse après avoir pris une participation de 10% dans Galderma. Le CAC 40 a reculé de 1,42% à 7148,99 points et l’EuroStoxx50 a perdu 1,59% à 4564,72 points.

En Europe, Post NL (-2,14% à 1,28 euro) a reculé à la Bourse d'Amsterdam, après avoir dévoilé de bons résultats au second trimestre 2024. L'Ebit normalisé s'est stabilisé sur un an à 18 millions d'euros. Son free cash-flow est toujours négatif, mais est passé de 34 à 19 millions d'une année sur l'autre. Les revenus de l'entreprise néerlandaise spécialisée dans les envois ont progressé de 3% à 795 millions d'euros, soutenus par une croissance de 6% de ses volumes de colis. Cette croissance a été tirée notamment par une forte progression continue venant de clients internationaux.

Sur fond de nette baisse des rendements à 10 ans en Europe – les obligations d’Etat servant de valeur refuge - Société Générale (-1,7% à 20,185 euros) et les autres valeurs bancaires européennes se sont repliées. La banque français va pourtant céder à la banque privée suisse, Union Bancaire Privée, ses filiales de banque privée au Royaume-Uni et en Suisse, respectivement SG Kleinwort Hambros et Société Générale Private Banking Suisse. Ces transactions se feraient à un prix total d’environ 900 millions d’euros incluant les fonds propres.

L'Oréal (+1,02% à 384,95 euros) a annoncé l'acquisition d'une participation de 10% dans Galderma Group AG auprès de Sunshine SwissCo AG (consortium mené par EQT), d'Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) et d'Auba Investment Pte. Ltd. En outre, L'Oréal et Galderma ont convenu de travailler à la mise en place d'un partenariat scientifique stratégique qui permettra de tirer parti de l'expertise incontestée des deux entreprises : celle de Galderma à travers une vaste gamme de solutions dermatologiques, et celle de L'Oréal en matière de biologie de la peau, d'outils de diagnostic et de méthodes d'évaluation.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La contraction du secteur privé en France en juillet est plus importante qu'annoncé initialement, a indiqué S&P Global. L'indice PMI Flash composite HCOB de l'activité globale en France est passé de 48,8 à 49,1 entre juin et juillet. Il avait été annoncé à 49,5 en première estimation. Il signale une nouvelle contraction marginale de l'activité globale, celle-ci ayant résulté d'une baisse de la production dans le secteur manufacturier, l'activité du secteur des services ayant quant à elle quasiment stagné au cours du mois.

Le secteur privé de la zone euro a enregistré une légère expansion en juillet, a confirmé S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 50,2 en juillet contre un consensus de 50,1, a indiqué S&P Global. Il était de 50,9 en juin. Le PMI pour les services est passé de 52,8 à 51,9 entre juin et juillet. Il était attendu à 51,9.

Les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,5% en juin dans la zone euro et dans l'Union européenne, par rapport à mai 2024, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Ils étaient anticipés en progression de 0,4%. En mai 2024, les prix à la production industrielle avaient diminué de 0,2% dans la zone euro et dans l'UE.

La contraction du secteur privé en Allemagne en juillet a été moins importante qu’annoncé initialement, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 49,1 en juillet contre un consensus et une première estimation de 48,7. Il était de 50,4 en juin. Le PMI pour les services est passé de 53,1 à 52,5 entre juin et juillet. Il était attendu à 52.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 54,3 en juillet contre 54,8 en juin et un consensus de 55, a indiqué S&P Global. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 55,3 à 55 entre juin et juillet. Il était attendu à 56.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,49% à 1,0964 dollar.