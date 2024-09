Le CAC 40 recule de 2%, lesté par Stellantis et la politique

(AOF) - Les Bourses européennes ont fini dans le rouge et Paris a sous-performé. Ce matin, la Bourse de Shanghai a bondi de plus de 8% à la faveur de nouvelles mesures pour soutenir le marché immobilier en pleine crise. La Bourse parisienne a souffert de l'avertissement de Stellantis et de la perspective d'un prélèvement de 8 milliards d'euros sur les grands groupes ainsi que d'une taxe sur les rachats d'actions. Seuls 2 membres du CAC ont fini en hausse.L'indice, qui a reculé de 2% à 7635,75 points, a cependant grappillé 0,06% en septembre. L’EuroStoxx50 a perdu ce lundi 1,23% à 5 005,09 points.

Volkswagen (-94,88% à 94,88 euros) a affiché une des plus fortes baisses du DAX40 et de l’Eurostoxx 50 après avoir abaissé vendredi ses prévisions pour 2024 pour la seconde fois en quelques mois, en raison d'une performance décevante sur le segment des voitures particulières. Le constructeur allemand en difficulté vise désormais une marge de quelque 5,6% en 2024, contre 6,5 à 7% précédemment et un consensus de 6,5%. Le chiffre d’affaires annuel devrait baisser de 0,7% à 320 milliards d'euros alors que le groupe visait initialement une augmentation pouvant aller jusqu'à 5%.

Stellantis a enregistré la plus forte baisse de l'indice CAC 40, avec une chute de 14,74% à 12,40 euros. Le constructeur automobile a lancé un lourd avertissement sur ses résultats 2024 : il anticipe désormais une marge opérationnelle courante entre 5,5% et 7% contre une marge opérationnelle courante "à deux chiffres" initialement prévue. UBS souligne que cet avertissement était largement anticipé mais qu'il surprend par son ampleur: le résultat opérationnel 2024 devrait être inférieur de 40% au consensus. Ce dernier s'élevait à environ 8%-9% pour la marge opérationnelle courante.

Le producteur d'acier inoxydable Aperam (+4,13% à 28,26 euros) s'attend à ce que son Ebitda ajusté au troisième trimestre soit légèrement supérieur à celui du deuxième trimestre (86 millions d'euros). "Ceci est dû à des volumes stables dans un trimestre saisonnier plus faible, équilibré par l'amélioration du laminoir à chaud au Brésil et les prix stables des matières premières qui ont entraîné une évaluation des stocks légèrement moins positive par rapport au trimestre précédent", précise la société ce matin dans un communiqué.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Au deuxième trimestre, le PIB du Royaume-Uni a progressé de 0,7% en rythme annuel, alors qu'il était attendu à 0,9%. Il était en hausse de 0,3% le trimestre précédent. En rythme trimestriel, le PIB est aussi inférieur aux attentes : 0,5% contre 0,6% attendus après +0,7% le trimestre précédent.

L’inflation est ressortie à 0,7% en septembre en Italie en rythme annuel contre 1,1% en août et un consensus de 0,8%. En données harmonisées, elle est tombée à 0,8% en rythme annuel après 1,2% en août.

L'inflation a ralenti à 1,6% en septembre en rythme annuel en Allemagne après 1,9% en août. Le consensus s'élevait à 1,7%. En données harmonisées, elle s'est élevée à 1,8% contre 2% en août et un consensus de 1,9%.

L'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago est ressorti à 46,6 en septembre contre 46,1 attendu. Il s'élevait à 46,1 en août.

Vers 17h30, l'euro perd 0,23% à 1,1141 dollar.