Le CAC 40 recule avant la décision de la Fed

(AOF) - Les marchés actions européens ont fléchi après leur rebond d'hier, à quelques heures de la décision de politique monétaire de la Fed. En fin de semaine, la banque d'Angleterre et la banque du Japon livreront leur verdict. L'inflation en aout a été conforme aux attentes en zone euro et Outre-Manche. Côté valeurs, Unibail Rodamco Westfield poursuit son désendettement avec de nouvelles cessions d'actifs, tandis que Carmat a chuté à l'annonce d'une augmentation de capital. Le CAC 40 a perdu 0,57% à 7444,90 points tandis que l’EuroStoxx 50 a reculé de 0,46% à 4838,41 points.

En Europe, l'action Campari (-7,48% à 6,98 euros) a été reléguée à la dernière place du FTSE MIB à la suite du départ inattendu de son directeur général, Matteo Fantacchiotti. Ce dernier dirigeait le groupe italien de spiritueux depuis seulement avril. Campari a justifié le départ de son patron par des " raisons personnelles " sans apporter plus de précision. L'incertitude créée par le départ brutal du directeur général pèse sur le titre du propriétaire du Grand Marnier et d'Aperol alors que le secteur traverse une passe difficile, notamment marquée par la normalisation de la consommation aux Etats-Unis.

Unibail-Rodamco-Westfield (+0,03% à 77,64 euros) poursuit son désendettement avec des cessions d'actifs en Europe et aux Etats-Unis pour 0,5 milliard d'euros. Le groupe annonce la signature d'un accord pour la vente de Pasing Arcaden à Munich, en Allemagne, et la finalisation de la vente de Westfield Annapolis, situé à Annapolis, dans le Maryland. Il a accepté de vendre Pasing Arcaden, un centre commercial de 46 300 m² et environ 7 000 m² de bureaux et résidentiels, à Ingka Centres, filiale du groupe Ingka (, pour un prix de cession net de 388 millions d'euros (à 100 %, part URW 51 %).

Carmat (-14,22% à 1,75 euro) a chuté après l'annonce d'une augmentation de capital d'un montant initialement prévu de 10,3 millions d'euros. Elle pourra être portée jusqu'à 11,8 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et jusqu'à 13,6 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation. Cette augmentation de capital sera réalisée par voie d'offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription et avec délai de priorité de 7 jours de bourse, à titre irréductible et réductible, au profit des actionnaires.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En rythme annuel, au Royaume-Uni, les prix à la consommation se sont maintenus à 2,2% en août comme attendu. En rythme mensuel, ils ont augmenté de 0,3% en août en ligne avec les attentes après un recul de 0,2% en juillet.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro était de 2,2% en août, conformément aux prévisions, contre 2,6% en juillet selon une nouvelle estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

1,475 million de permis de construire ont été enregistrés en août en rythme annuel aux Etats-Unis. Le consensus visait 1,410 million, après 1,406 million en juillet. De plus, 1,356 million de mises en chantier ont été enregistrées le mois dernier en rythme annuel. Le consensus visait 1,310 million, après 1,237 million en juillet.

Les stocks de pétrole brut ont reculé de 1,630 million de barils la semaine dernière aux Etats-Unis contre une hausse de 0,833 million de barils la semaine précédente, selon l'agence américaine d'information sur l'énergie.

La décision de politique monétaire de la Fed sera rendue à 20h00.

Vers 18h00, l'euro grappille 0,02% à 1,1117 dollar.