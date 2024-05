Le CAC 40 rebondit sur fond de recul des taux

(AOF) - Les marchés actions européens ont rebondi grâce à la baisse des taux. Les Etats-Unis ont enregistré une croissance et un indice des prix PCE plus faibles que prévu au premier trimestre, selon une nouvelle estimation. Le rendement du 10 ans allemand a perdu 3,8 points de base à 2,656%. Les secteurs des SSII et des éditeurs de logiciels ont souffert des perspectives décevantes de Salesforce. A Paris, Neoen va être racheté pour 6,1 milliards d'euros. L'indice CAC 40 s'est adjugé 0,55% à 7978,51 points tandis que l'EuroStoxx50 a gagné 0,41% à 4983,59 points.

eDreams Odigeo (+2,07% à 6,91 euros) a progressé à la Bourse de Madrid après la présentation de résultats en hausse pour l'exercice 2024 clos le 31 mars. Le groupe spécialiste des réservations de voyages en ligne affiche un chiffre d'affaires en hausse de 9% à 676,1 millions d'euros. Le Cash Ebitda a bondi de 44% à 121,40 millions. Le bénéfice net ajusté a atteint 22,9 millions d'euros contre - 34 millions d'euros sur l'exercice précédent. Le nombre de membres de son programme d'abonnement Prime a augmenté de 34%, pour atteindre un total de 5,8 millions de membres.

La cotation des actions Neoen a été suspendue jusqu'à nouvel avis à la demande de la société, a indiqué Euronext Paris. Cette décision fait suite à une offre du gestionnaire alternatif d'actifs Brookfield. Ce dernier a annoncé être entré en négociations exclusives avec Impala (le Fonds Stratégique de Participations géré par ISALT), Cartusiai et Xavier Barbaro et d’autres actionnaires en vue d'acquérir environ 53,32% des actions Neoen existantes au prix de 39,85 euros par action. L'offre de Brookfield implique une valorisation de 6,1 milliards d'euros pour 100% des actions.

Le groupe Pierre & Vacances-Center Parcs (+7,55% à 1,60 euro) a revu à la hausse ses ambitions à 5 ans à l'occasion de la présentation de ses résultats du premier semestre 2023/2024. Le spécialiste des loisirs cible un chiffre d'affaires groupe de 2 milliards d'euros en 2026 (dont 1,960 milliard d'euros pour ses activités touristiques), et de 2,180 milliards d'euros en 2028 (dont 2,130 milliards d'euros pour ses activités touristiques). L'Ebitda ajusté groupe est attendu à 200 millions d'euros en 2026 et à 220 millions d'euros en 2028, dégageant une marge opérationnelle de 10%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En avril 2024, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières de la zone euro était de 6,4%, en baisse par rapport au taux de 6,5% enregistré en mars 2024 et en avril 2023, a indiqué Eurostat. Le taux de chômage de l'Union européenne était de 6,0% en avril 2024, stable par rapport aux taux enregistrés en mars 2024 et avril 2023.

Le climat des affaires s'est amélioré en zone euro, passant de -0,51 en avril à - 0,39 en mai. La confiance des consommateurs a suivi la même tendance, passant de - 14,7 à – 14,3 entre avril et mai. En mai 2024, l'indicateur du climat économique (ESI) a légèrement augmenté dans la zone euro, gagnant 0,4 point à 96.

L'inflation espagnole est ressortie à 3,8% en mai pour en données harmonisées, dépassant légèrement le consensus de 3,7%. Elle a accéléré par rapport à avril : 3,4%.

Les promesses de ventes de logements ont chuté de 7,7% en avril aux Etats-Unis alors qu'elles étaient anticipées en baisse de 1,1% après une progression de 3,6% en mars.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 219 000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 218 000 après 216 000 la semaine précédente.

Les Etats-Unis ont enregistré une croissance de 1,3% au premier trimestre après une hausse de 3,4% au quatrième trimestre 2023, selon une nouvelle estimation. Le consensus était de +1,6%.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,37% à 1,0844 dollar.