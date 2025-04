Le CAC 40 rebondit de plus de 5% à plus de 7200 points.

(AOF) - Les marchés européens rebondissent fortement à la suite de la décision de Donald Trump a de surprendre pour 90 jours les droits de douane réciproques, sauf pour la Chine. Les droits de douane sur les produits chinois ont même été portés à 125%. Si la décision du président américain a été accueillie avec soulagement, " l'incertitude commerciale accrue devrait perdurer, avec une visibilité limitée sur le type d'accords que les États-Unis jugeraient acceptables ", explique Deutsche Bank. Le secteur automobile est particulièrement recherché. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 5,21% à 7220,61 points.

En Europe, Barry Callebaut (-17,44% à 871 francs suisses) dévisse à Zurich après avoir réduit ses prévisions de volume annuel pour l'exercice 2024/2025 en raison d'une volatilité sans précédent des prix des fèves de cacao. Au premier semestre de cet exercice, ces prix ont augmenté de 95% par rapport à la même période de l'année précédente. Dans ce contexte, le fabricant belgo-suisse de chocolat a réalisé une performance mitigée sur cette période. Les volumes de ventes ont diminué de 4,7% à 1,09 million de tonnes.

A Paris, STMicroelectronics (+9,01% à 18,188 euros) affiche l'une des plus fortes hausses du CAC 40, le secteur des semi-conducteurs ayant été galvanisé hier par la pause décidée par Donald Trump sur les surtaxes, sauf pour la Chine. L'indice sectoriel Sox a bondi mercredi soir de près de 19% ! Ce matin, le conseil de surveillance de STMicroelectronics a réaffirmé sa confiance au président du directoire et directeur général, Jean-Marc Chéry. Hier, le gouvernement italien lui a retiré son soutien, ainsi qu'à l'équipe de direction, rapporte Bloomberg citant le ministre des Finances, Giancarlo Giorgetti.

Bien orienté comme l'ensemble du secteur, Michelin (+3,49% à 29,66 euros) a confirmé lors d'une conférence téléphonique avec les analystes être bien placé pour faire face à des tarifs douaniers américains plus élevés, principalement en raison du taux élevé (70%) de fabrication locale de ses pneus vendus aux États-Unis. Le groupe a indiqué que le reste provient du Canada (environ 15 %), du Mexique (environ 5 %) et le reste d'Asie et d'Europe.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, l'inflation en mars et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30. Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz seront publiées à 16h30.

Vers 12 heures, l'euro gagne 0,91% à 1,1051 dollar.