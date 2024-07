Le CAC 40 rebondit d'un peu plus de 1% après le premier tour des législatives

(AOF) - Les marchés actions européens - et en particulier français - ont rebondi grâce à un certain recul du risque politique en France à la suite du premier tour des élections législatives. Le spread franco-allemand a reculé d'environ 6 points de base. Le rebond du marché parisien a bénéficié en particulier aux secteurs sanctionnés après l'annonce de la dissolution : la banque, la construction, les concessions et les services aux collectivités. L'indice CAC 40 a gagné 1,09% à 7561,13 points après avoir atteint 7688,20 points ce matin. L'EuroStoxx50 a progressé de 0,85% à 4935,77 points.

A Paris, Airbus (+2,64% à 131,64 euros) a enregistré une des plus fortes hausses du CAC 40 après l'annonce d'un accord contraignant avec le producteur américain d'aérostructures, Spirit AeroSystems. Celui-ci comprend l'acquisition potentielle d'activités majeures liées à Airbus, notamment la production de sections de fuselage de l'A350 à Kinston (Caroline du Nord, États-Unis) et à Saint-Nazaire (France), la production des ailes et du fuselage central de l'A220 à Belfast (Irlande du Nord) et à Casablanca (Maroc), ainsi que la production des pylônes de l'A220 à Wichita (Kansas, États-Unis).

Moins d'une semaine après l'annonce de la fin des négociations avec le consortium mené par Onepoint, Atos est parvenu à un accord sur les principaux termes d'un plan de restructuration financière avec un groupe de banques et de détenteurs de ses obligations. Ses créanciers financiers deviendront ainsi ses principaux actionnaires. L'action Atos reste volatile. Après avoir atteint un plus haut ce matin à 1,22 euro, le titre a perdu 0,34% à 0,983 euro. Le groupe informatique en difficulté a rappelé que ce plan entraînera une dilution massive pour ses actionnaires actuels.

A l'instar des autres secteurs ayant fortement souffert de l'annonce inattendue de la dissolution de l'Assemblée nationales, les banques rebondissement nettement au lendemain du premier tour des élections législatives. Société Générale (+3,10% à 22,60 euros), Crédit Agricole (+2,83% à 13,10 euros) et BNP Paribas (+3,91% à 61,86 euros) figurent parmi les principales progressions de l'indice CAC 40. Cette hausse intervient sur fond d'un certain recul du risque politique en France, comme en témoigne la compression du spread franco-allemand.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L’indice des directeurs d’achat s’est replié de 46,4 en mai à 45,4 en juin pour le secteur manufacturier français, mettant en évidence une accélération de la contraction par rapport au mois précédent, a indiqué S&P Global. Il était attendu à 45,3.

L’indice des directeurs d’achat s’est replié de 45,4 en mai à 43,5 en juin pour le secteur manufacturier allemand. Il met en évidence une accélération de la contraction par rapport au mois précédent, mais elle est conforme au consensus

de 45,3.

L'inflation est ressortie à 2,5% en juin en rythme annuel en données harmonisées après 2,8% en mai. Le consensus s'élevait à 2,6%.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, s'est replié pour la quatrième fois au cours des cinq derniers mois en juin. "Ayant reculé de 47,3 en mai (un sommet de quatorze mois) à 45,8, il met en évidence une forte détérioration de la conjoncture du secteur manufacturier de la zone euro ainsi qu'une accélération de la contraction en juin", explique S&P Global. Il était attendu à 45,6.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat de l'Institute of Supply Management pour le secteur manufacturier est ressorti à 48,5 en juin, ressortant sous le consensus s'élevant à 49,2. Il s'élevait à 48,7 en mai.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier, est ressorti à 51,6 en juin contre un consensus de 51,7, a indiqué S&P Global. Il s'élevait à 51,3 en mai. Chris Williamson, Chief Business Economist chez S&P Global Market Intelligence, a déclaré : "L'enquête S&P Global PMI montre que les fabricants américains peinent à atteindre une forte croissance de la production en juin, paralysés par la faiblesse de la demande tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation".

Les dépenses de construction ont reculé de 0,1% en mai alors qu’elles étaient anticipées en progression de 0,3% après avoir augmenté de 0,3% en avril.

Vers 17h45, l'euro progresse de 0,11% à 1,0727 dollar.