Le CAC 40 prolonge son rebond, la Fed en ligne de mire

(AOF) - Les Bourses européennes ont fini hausse alors que l'économie américaine a confirmé sa perte de dynamisme, à deux jours de la réunion de la Fed. Les ventes au détail ont rebondi moins que prévu et l'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti nettement sous les attentes. A la Bourse de Paris, Veolia a terminé parmi les plus fortes progressions du CAC 40 dans la perspective de l'entrée à son capital de Bpifrance. L'indice CAC 40 a gagné 0,57% à 8073,98 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,69% à 5441,46 points. Les taux longs reculent.

En Europe, les investisseurs ont salué la publication 2024 de l'assureur britannique, Phoenix Group qui a affiché la plus forte hausse de l'indice FTSE 100 : +10,69% à 580 pence. Sa performance de l'année dernière lui permet en effet de rehausser les objectifs de son plan à 3 ans à horizon 2026. Phoenix Group a généré l'année dernière 1,4 milliard de livres de trésorerie opérationnelle atteignant ainsi son objectif pour 2026. Il prévoit désormais une progression annuelle de 5% de sa trésorerie opérationnelle à l'avenir.

A Paris, Veolia (+1,96% à 31,19 euros) a enregistré l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 après l'arrivée de Bpifrance et son fonds souverain français Lac1 à son capital. La banque publique d'investissement y entrera à hauteur de 800 millions d'euros, dans le cadre d'un accord d'actionnaires. Cet investissement représente environ 3,5% de la capitalisation boursière du groupe de services aux collectivités. Début mars, Veolia avait confirmé la prochaine entrée à son capital à hauteur de 5% de CriteriaCaixa, la société d'investissement de la fondation la Caixa.

Virbac (+8,95% à 322,50 euros) bondit après que Stifel est passé à l'achat sur le titre avec un objectif de cours relevé de 380 à 390 euros. Alors que le spécialiste de la santé animale a déçu les investisseurs avec la publication de ses comptes 2024 la semaine dernière, le broker qualifie les résultats de "rassurants" et souligne qu'il a "dépassé légèrement les attentes en termes d'EBIT ajusté pour 2024".

Les chiffres macroéconomiques du jour

En rythme mensuel, les ventes au détail ont augmenté de 0,2% en février aux Etats-Unis contre un consensus de +0,6% après une baisse de 1,2% en janvier.

L'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à -20 en mars contre 5,70 en février. Il était attendu à -1,90. Il s'affiche au plus bas depuis mars 2024.

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers ressort à 39 en mars, contre un consensus de 42. Il était ressorti à 42 en février.

Les stocks des entreprises américaines sont ressortis en hausse de 0,3% en janvier comme attendu. Ils avaient reculé de 0,2% le mois précédent.

Vers 17h40, l'euro gagne 0,39% à 1,0919 dollar.