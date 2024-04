Le CAC 40 progresse légèrement malgré les tensions géopolitiques

(AOF) - Les indices européens ont fini en hausse malgré l'intensification des tensions géopolitiques au cours du week-end. A la suite de l'interception de la quasi-totalité des drones et missiles lancés par l'Iran en direction d'Israël, les investisseurs ne croient pas à un embrassement régional. A Paris, BNP Paribas a annoncé son entrée au capital de l’assureur belge Ageas. Le CAC 40 s'est adjugé 0,43% à 8045,11 points tandis que l'indice EuroStoxx50 a progressé de 0,48% à 4978,58 points. En revanche, les cours du pétrole reculent de plus de 1%.

A Paris, BNP Paribas a annoncé son entrée au capital de l’assureur belge Ageas, un partenaire de longue date. A la Bourse de Paris, l’action de la banque française a gagné 0,63% à 65,77 euros. BNP Paribas va acquérir une participation d’environ 9% détenue par le groupe chinois Fosun pour environ 730 millions d’euros. Fosun a précisé qu’il conserverait un peu plus de 1,95 million de titres de l’assureur belge. BNP Paribas a précisé que cette opération aura un impact d'environ 2 points de base sur son ratio de fonds propres durs (CET1).

Entreprise italienne spécialisée dans la production de câbles d'énergie et de télécommunications, Prysmian a gagné 4,49% à 50,70 euros à Milan après avoir annoncé l'acquisition de la société américaine Encore Wire pour une valeur d'entreprise d'environ 3,9 milliards d'euros. Le groupe italien acquerra Encore Wire pour 290 dollars par action en numéraire. Ce groupe, basé dans la ville de Mckinney au Texas, fabrique des fils et de câbles électriques en cuivre et en aluminium. Il fournit aussi des solutions de production et de distribution d'énergie. Son concurrent Nexans a progressé de 2,69% à 99,25 euros.

Thales a gagné 0,79% à 160,05 euros dans le contexte du regain de tensions au Moyen-Orient. L'action de l'entreprise de défense a aussi progressé grâce une recommandation de Berenberg. Le bureau d'études reste à l'Achat sur le titre tout en rehaussant son objectif de cours de 165 à 180 euros. "Nous pensons que le titre pourrait continuer à progresser en 2024 grâce à une accélération des commandes de défense et à la prochaine journée investisseurs en novembre", précise le broker.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 0,8% dans la zone euro et de 0,7% dans l'Union européenne en février par rapport à janvier 2024, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Elle est conforme aux attentes dans la zone euro. En janvier 2024, la production industrielle avait baissé de 3,0% dans la zone euro et de 2,7% dans l'UE.

Les ventes au détail ont progressé de 0,7% en mars aux Etats-Unis contre un consensus de 0,4%. Elles avaient progressé de 0,9% en février. Les ventes au détail hors automobile et essence sont en hausse de 1% contre une hausse de 0,5% en février.

L'indice manufacturier de la Fed de New York a chuté à - 14,30 en avril, à comparer avec un consensus de -5,20 et -20,90 en mars.

Les stocks des entreprises américaines sont supérieurs aux attentes sur un mois en février : ils ont augmenté de 0,4% contre un consensus de 0,3%. Ils étaient stables en janvier.

Vers 17h45, l'euro perd 0,04% à 1,0639 dollar.