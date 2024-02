Le CAC 40 proche des 7820 points ; Carrefour positive

(AOF) - A l'exception du footsie britannique, les marchés européens s'affichent dans le vert. L'attentisme prévaut alors que les investisseurs prendront connaissance dans la soirée aux Etats-Unis des résultats de Nvidia et du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Côté valeurs, Carrefour siège au sommet de l'indice phare de la place parisienne, soutenu par un cash-flow libre meilleur que prévu et la rémunération de ses actionnaires. Le CAC 40 avance de 0,31% à 7819 points, poursuivant sa course aux records tandis que l'Eurostoxx 50 progresse de 0,40% à 4779 points.

Plus forte baisse de l'indice FTSE 100, HSBC chute de 7,74% à 594,30 pence. Si la banque britannique a enregistré des résultats record en 2023, sa performance au troisième trimestre a été entachée par une dépréciation de 3 milliards de dollars de sa participation dans la banque chinoise, Bank of Communications. Celle-ci n'était pas prise en compte dans le consensus, précise Jefferies, à la différence de la dépréciation de 2 milliards de dollars liée à la cession de son activité de banque de détail en France.

A Paris, Carrefour culmine en tête de l'indice CAC 40, fort de sa progression de 4,90% à 16,47 euros. Le géant français de la grande distribution, dans le vert lors des quatre dernières séances, est dopé par un cash-flow libre meilleur que prévu et la rémunération de ses actionnaires. Si le groupe a fait état d'un résultat opérationnel courant en recul de 4,7% à 2,264 milliards d'euros en 2023, ressortant sous sa prévision et celle des analystes, son résultat net ajusté part du groupe s'est amélioré de 7,6% à 1,659 milliard d'euros.

Actia chute de 5,82% à 3,72 euros et enregistre l'une des plus fortes baisses du marché SRD. Le spécialiste de l'électronique au service de la gestion des systèmes est confronté en ce début d'année à une baisse des volumes annoncées par les clients, ce qui induit une contraction du carnet de commandes. Cette situation "encourage le groupe à la prudence" : Actia prévoit ainsi une "légère croissance" en 2024. Sa prévision pourrait être précisé à l'occasion de la publication des résultats 2023, le 26 mars prochain.

Les chiffres macroéconomiques du jour

La confiance des consommateurs en février en zone euro sera connue à 16h00.

Aux Etats-Unis, le compte rendu du dernier comité politique monétaire de la Fed sera communiqué à 20h00.

A la mi-séance, l'euro cède 0,10% à 1,0800 dollar.