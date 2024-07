Le CAC 40 poursuit son rebond avant l'inflation américaine

(AOF) - Les marchés européens prolongent leur hausse, s'inscrivant dans le sillage de Wall Street qui a inscrit mercredi de nouveaux records. Les investisseurs attendent les chiffres de l'inflation en juin aux Etats-Unis à 14h30 et les premiers résultats du deuxième trimestre aux Etats-Unis. Delta Airlines dévoilera les siens aujourd'hui et plusieurs banques, dont JPMorgan vendredi. Le spread franco-allemand se stabilise sous 65 points de base. Vers 12 heures, le CAC 40 gagne 0,57% à 7616,15 points et l'EuroStoxx50, 0,46% à 4981,67 points.

En Europe, la banque norvégienne DNB a dévoilé des profits trimestriels plus élevés que prévu et progresse de 4,73% à 214,70 couronnes danoises. Les analystes expliquent cette surperformance principalement par des revenus plus élevés, mais aussi par des coûts plus faibles qu'anticipé. En particulier, les commissions et honoraires ont nettement dépassé les prévisions des analystes et atteignant un plus haut historique.

A Paris, Crédit Agricole serait en pourparlers avancés en vue d'une acquisition potentielle de Hanseatic Bank, l'activité allemande de crédit à la consommation de Société Générale , affirme Bloomberg citant des sources proches du dossier. En Bourse, l'action Crédit Agricole gagne 0,56% à 13,515 euros tandis que le titre Société Générale s'adjuge 2% à 23,325 euros. La Hanseatic Bank pourrait être valorisée à plus de 600 millions d'euros, ont précisé ces sources.

Ipsen a annoncé ce jeudi avoir acquis les droits de développement, de fabrication et de commercialisation d'un médicament anticancéreux auprès de Foreseen Biotechnology, pour un montant pouvant aller jusqu'à 1,03 milliard de dollars (environ 950 millions d'euros). Le titre Ipsen gagne 1,47% à 110,80 euros. "Ipsen et Foreseen Biotechnology ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de licence mondial exclusif pour FS001, un conjugué anticorps-médicament (antibody-drug conjugate, ADC) potentiellement premier de sa classe thérapeutique", indique un communiqué commun.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L’inflation en Allemagne est ressortie à 2,5% en juin en rythme annuel en données harmonisées après 2,8% en mai et conformément à l'estimation préliminaire publiée le 1er juillet, selon les chiffres fournis par Destatis, l'office fédéral de la statistique.

Aux Etats-Unis, l'inflation en juin et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz, à 16h30.

Vers 12h00, l'euro gagne 0,14% à 1,0845 dollar.