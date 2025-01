Le CAC 40 poursuit sa belle série sous l'effet Trump II

Pluxee (+0,92% à 22,82 euros) a bénéficié d'un relèvement de recommandation de Berenberg qui est passé de Conserver à Achat sur le dossier tout en maintenant son objectif de cours à 30 euros. Dans une note sectorielle, le broker a justifié ce relèvement "compte tenu de la contraction significative du multiple de valorisation, des perspectives de croissance optimistes et du confort entourant les perspectives réglementaires".

Eramet (-1,29% à 57,30 euros) a reculé à Paris après l'annonce ce matin de l'actuelle PDG Christel Bories de se retirer de ses fonctions exécutives au terme de son mandat actuel, lors de l’Assemblée Générale des actionnaires le 27 mai 2025. Après deux mandats, elle a informé le Conseil d’Administration du groupe minier de son souhait de poursuivre ses missions en tant que présidente. En conséquence, le Conseil d’Administration a décidé de procéder à un changement de gouvernance et d'organiser la transmission des fonctions exécutives du groupe.

Generali s'est replié de 0,82% à 29,19 euros à la Bourse de Milan. La compagnie d'assurance italienne et BPCE ont officialisé leur projet de mariage entre égaux dans l'asset management. Cette méga fusion entre Generali Investments Holding (GIH) et Natixis Investment Managers donne ainsi naissance à un géant européen de la gestion d'actifs avec 1 900 milliards d'euros d'encours derrière le leader européen, Amundi (2192 milliards d'euros au troisième trimestre 2024). L'accord devrait être finalisé d'ici le début de l'année 2026.

