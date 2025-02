Le CAC 40 poursuit sa belle série ; Capgemini et Edenred en berne

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé cette deuxième séance de la semaine en territoire positif, entre tractations à propos de l'Ukraine et résultats d'entreprises. Valneva a bondi au sein de l'indice SBF 120 dans le sillage de ses résultats préliminaires 2024. A contrario, Capgemini et Edenred ont sombré dans le bas du palmarès de l'indice phare de la place parisienne. Ce qui n'a pas empêché le CAC 40 d'enregistrer une sixième séance consécutive dans le vert, en progression de 0,21% à 8206,56 points. L'EuroStoxx 50 a gagné 0,39% à 5541,52 points.

En Europe, Intercontinental Hotels Group (-4,72% à 10 190 pence) a accusé la plus forte baisse de l'indice Footsie 100 en raison de prévisions de charges d'intérêt plus élevées qu'anticipé. Le groupe propriétaire des marques Holiday Inn, Crowne Plaza et Six Senses prévoit pourtant de distribuer plus de 1,1 milliard de dollars à ses actionnaires en 2025 grâce à un programme de rachat d'actions de 900 millions de dollars et aux dividendes

Capgemini , qui avait lancé un avertissement fin octobre, a chuté de 10,22% à 166,50 euros, fermant ainsi la marche de l’indice CAC 40. Les investisseurs sanctionnent la présentation de perspectives 2025 jugées prudentes. Jefferies indique comprendre la prudence du groupe, qui avait mal évalué la vitesse de reprise du marché en 2024. Dans le sillage de Capgemini, d'autres valeurs du secteur des entreprises de services du numérique se replient, dont Sopra Steria. Cette année, le groupe anticipe au pire un repli de 2% de ses revenus à taux de change et au mieux une croissance de 2%.

Valneva (+6,14% à 3,59 euros) a affiché la deuxième plus forte hausse de l'indice SBF 120. Le spécialiste des vaccins a déclaré un chiffre d'affaires 2024 en hausse de 10%, à 169,6 millions d'euros et des ventes en progression de 13%, à 163,3 millions d'euros. La trésorerie et les équivalents de trésorerie étaient de 168,3 millions d'euros au 31 décembre 2024 contre 126,1 millions d'euros au 31 décembre 2023. Pour 2025, le spécialiste des vaccins prévoit un chiffre d'affaires de 180 millions à 190 millions d'euros et anticipe également des dépenses de recherche et développement (R&D) comprises entre 90 millions et 100 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En janvier 2025, l’indice des prix à la consommation (IPC) augmente de 0,2 % sur un mois, comme en décembre, indique l'Insee ce mardi. Cette hausse des prix s’explique par la hausse des prix des services (+0,3 % après +0,5 %), notamment des services de santé (+2,4 % après +0,4 %) et de la protection sociale (+2,8 % après une stabilité), ainsi que de l’énergie (+1,6 % après +0,7 %), notamment ceux des produits pétroliers (+2,8 % après +1,0 %) et du gaz (+2,5 % après +1,5 %).

L'indice Zew du sentiment des investisseurs allemands sur les perspectives économiques est ressorti à 26 en février contre 19,9 attendus après 10,3 en janvier.

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs immobiliers ressort à 42 en février, contre un consensus de 46. Il était ressorti à 47 en janvier.

L'indice manufacturier de la Fed de New York est ressorti à 5,70 en février contre -12,60 en janvier. Il était attendu à -1,90.

A la clôture, l'euro cède 0,23% à 1,0459 dollar.