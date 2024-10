Le CAC 40 plombé par Stellantis et les télécoms

(AOF) - Les marchés européens ont conclu dans le rouge alors que les tensions géopolitiques au Moyen-Orient s'intensifient. Le pétrole a enregistré une nouvelle flambée. Côté statistiques, l’activité dans le secteur privé a été plus vigoureuse qu'anticipé en zone euro en septembre, a indiqué S&P Global. Le rapport sur l'emploi en septembre aux Etats-Unis sera dévoilé demain. Côté valeurs, à Paris, Bouygues a chuté après avoir abaissé plusieurs objectifs de son activité télécoms. Vers 17h30, le CAC 40 a perdu 1,32% à 7 477,78 points et l'Eurostoxx 50 0,96% à 4 915,55 points.

En Europe, Tesco (+2,37% à 363,30 euros) affiche une des plus fortes hausses de l'indice FTSE 100 grâce au rehaussement de son bénéfice annuel pour l'exercice 2024/2025. Sur cette période, le bénéfice d'exploitation ajusté pour le commerce de détail devrait désormais atteindre environ 2,9 milliards de livres sterling contre une estimation précédente d'au moins 2,8 milliards de livres sterling. La chaîne de supermarchés britannique a aussi dévoilé de solides performances financières au premier semestre, bénéficiant notamment d'une croissance des volumes.

Parmi les plus forts replis du CAC 40, Bouygues (-4,75% à 28,68 euros) entraîne dans son sillage son concurrent Orange (-3,86% à 9,79 euros) après avoir abaissé plusieurs objectifs de son activité télécoms pour 2026. En parallèle, l'opérateur télécoms a annoncé le lancement d'une "offensive sur le marché grand public" via la création d'une nouvelle marque (B.IG) et d'une offre destinée aux familles. Ce lancement "confirme le retour des stratégies de prix axées sur les parts de marché, qui privilégient les volumes par rapport aux marges", s'inquiète Stifel.

FDJ (-6,36% à 34,44 euros) affiche l'une des plus fortes baisses du SBF120 et du marché SRD après que "Les Échos" ont annoncé que le gouvernement veut augmenter les prélèvements sociaux du secteur des jeux d'argent et de hasard "dès 2025". "En ponctionnant davantage loteries, casinos et autres entreprises de paris, la Sécurité sociale pourrait récupérer près de 500 millions d'euros par an", ajoute le quotidien économique. De son côté, le casinotier Partouche a perdu 4,39% à 18,50 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 48,6 en septembre, a indiqué S&P Global. Attendu à 47,4, il était de 53,1 en août. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 55 à 49,6 entre août et septembre. Il était attendu à 48,3.

La contraction du secteur privé est conforme aux attentes en Allemagne en septembre, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui comprend les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 47,5 contre un consensus de 47,2 et 48,4 en août. Dans le détail, le PMI des services est passé de 51,2 à 50,6 entre septembre et août comme prévu

L’activité dans le secteur privé a été plus vigoureuse qu'anticipé en zone euro en septembre, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui comprend les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 49,6 contre 51 en août et un consensus de 48,9. Un indice inférieur à 50 signale une contraction de l'activité. Le PMI des services est ressorti à 51,4 contre un consensus de 50,5 après 52,9 en aout.

En août , les prix de production de l'industrie de zone euro sont en légère progression sur un mois (+0,6 % après +0,7 % en juillet), contre un consensus de 0,4%. En rythme annuel, ces prix de production reculent moins qu'attendu, baissant de 2,3% contre -2,4% prévu, après un repli de 2,2% en juillet.

Aux Etats-Unis, l'activité dans le secteur privé a ralenti légèrement plus qu'annoncé initialement en septembre aux Etats-Unis, a indiqué S&P Global. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui est prend en compte le secteur manufacturier et des services est ressorti à 54 contre 54,6 en août. Il était attendu à 54,4. Le PMI pour le secteur des services est passé de 55,7 à 55,2 entre août et septembre. Il était attendu à 55,4.

Les commandes aux entreprises ont reculé de 0,2% en septembre alors qu'elles étaient anticipées en progression de 0,1% après avoir augmenté de 4,9% en août.

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur non manufacturier est ressorti à 54,9 en septembre contre un consensus de 51,7, a annoncé l'Institute of Supply Management (ISM). Il était à 51,5 en août.

Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'élève à 225 000 la semaine dernière, contre un consensus de 222 000, après 219 000 la semaine précédente, chiffre révisé de 218 000.

Vers 17h30, l'euro perd 0,30% à 1,1015 dollar.