Le CAC 40 perd près de 2% sous la pression de Kering, Vivendi, Stellantis...

Aux Etats-Unis, les données sur PIB du deuxième trimestre, celles sur les commandes de biens durables en juin et celles sur les inscriptions hebdomadaires au chômage seront dévoilées à 14h30.

Le climat des affaires en France s’est dégrade fortement en juillet par rapport à juin, a indiqué l’Insee. À 94, l’indicateur qui le synthétise, calculé à partir des réponses des chefs d’entreprise des principaux secteurs d’activité marchands, perd cinq points et se situe bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100). Il atteint son plus bas niveau depuis février 2021. Tous les secteurs d’activité contribuent à cette détérioration.

Le compartiment du luxe continue de peser sur les marchés. Comme LVMH, Kering a signé une contre-performance au premier semestre 2024. L'action du propriétaire de la marque Gucci recule de 7,10% à 279,25 euros au sein du CAC 40. "Compte tenu des incertitudes pesant sur l'évolution de la demande des consommateurs du luxe au cours des prochains mois après le ralentissement constaté au premier semestre 2024, le résultat opérationnel courant de Kering du second semestre 2024 pourrait être en baisse de l'ordre de 30% par rapport au second semestre 2023", a signalé le géant du luxe.

Sanofi (+3,42% à 96,77 euros) est désormais plus optimiste à propos de son bénéfice par action des activités après un solide deuxième trimestre. Il devrait être stable à taux de change constants, soit une amélioration par rapport aux perspectives initialement annoncées d'une baisse du BNPA des activités dans le bas de la fourchette à un chiffre à taux de change constants. " Ce relèvement des perspectives reflète une exécution accélérée de la transformation de Sanofi axée sur son portefeuille de R&D ", explique le groupe pharmaceutique.

Plus fort repli de l'indice CAC 40, STMicroelectronics (-14,08% à 31,82 euros) est lourdement sanctionné pour avoir abaissé ses prévisions annuelles pour la deuxième fois de l'année. Le précédent avertissement datait de fin avril. Ses ventes de puces au secteur automobile sont ressortis sous les attentes au deuxième trimestre et les commandes des clients dans l'industriel ne se sont pas améliorées, comme anticipé. Conséquence de ce profit warning, le consensus de bénéfice par action pour 2024 devrait être réduit de 15%, prévient Stifel.

En Europe, Nestlé perd 3,93% à 89,88 francs suisses à Zurich, après avoir annoncé une baisse de ses prévisions de croissance pour l'année 2024. Une déclaration faite lors de la présentation de résultats mitigés au premier semestre 2024. "Nous avons vu les prix baisser plus rapidement que prévu. Par conséquent, nous considérons qu'il est prudent d'ajuster nos prévisions pour l'année, la croissance organique des ventes étant désormais attendue à au moins 3%", explique Mark Schneider, CEO de l'entreprise agroalimentaire suisse. L'estimation précédente était de 3,6%.

(AOF) - Les Bourses européennes reculent nettement dans le sillage du fort repli de Wall Street et d’une série de résultats d’entreprises décevants en Europe. Ces déceptions touchent des secteurs aussi variés que le luxe (Kering), l’automobile (Stellantis) que l’agroalimentaire (Nestlé). A Paris, STMicroelectronics dévisse après avoir une nouvelle fois réduit ses objectifs annuels. Vers 12h20, le CAC 40 perd 1,97% à 7365,81 points tandis que l’EuroStoxx50 recule de 1,74% à 4777,30 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.