Le CAC 40 perd plus de 2% sur fond d'inquiétudes liées à l'évolution des politiques monétaires

La Bourse de Paris était plombée jeudi par les inquiétudes liées à l'évolution des politiques monétaires après la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Banque centrale américaine (Fed).

A 12H25, l'indice vedette CAC 40 reculait de 2,18% (-142,24 points) à 6.386,48 points, un niveau plus vu depuis le 27 mai. Mercredi, il avait fini en hausse de 0,31%.

Les craintes liées à une quatrième vague de Covid-19, en raison de la propagation du variant Delta, s'intensifient également.

Selon le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve Fédérale (Fed) des 15 et 16 juin -- les fameuses "Minutes"--, les membres du Comité monétaire et financier ont été surpris par la vitesse et l'ampleur de la poussée de l'inflation liée à la réouverture de l'économie américaine.

Certains membres s'attendent notamment "à ce que les conditions pour commencer à réduire le rythme des achats d'actifs soient réunies un peu plus tôt que" prévu précédemment.

Un resserrement monétaire signifierait la fin de l'abondance de liquidités qui ont permis aux marchés financiers d'atteindre des niveaux records ces derniers mois.

"La plupart des opérateurs boursiers se préparent à un environnement beaucoup moins clair, et potentiellement au début d'un nouveau cycle de marché", explique Pierre Veyret, analyste pour ActivTrades.

Sur le plan sanitaire, le gouvernement français compte prendre de nouvelles mesures la semaine prochaine pour éviter qu'"une quatrième vague rapide" liée au variant Delta du Covid-19 ne percute la sortie de crise.

Au Japon, le gouvernement a décidé jeudi de réinstaurer à Tokyo un état d'urgence sanitaire pendant toute la durée des Jeux olympiques qui doivent s'ouvrir dans deux semaines.

