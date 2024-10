Le CAC 40 perd 1% : nette hausse des taux longs

(AOF) - Les Bourses européennes ont débuté la semaine en repli sur fond de tensions sur les taux longs des 2 côtés de l'Atlantique. Aux Etats-Unis, les marchés s’inquiètent d'une possible victoire de Donald Trump, dont le programme est jugé plus inflationniste que celui de Kamala Harris. Alors que de nombreux résultats d'entreprises (L'Oréal, Danone...) sont attendus cette semaine, Forvia a rassuré en confirmant ses objectifs 2024. Sanofi a confirmé la cession de 50% d'Opella à CD&R. L'indice CAC 40 a cédé 1,01% à 7536,23 points tandis que l'EuroStoxx50 a perdu 0,93% à 4939,95 points.

American Express acquerra la participation de 50% d' UBS (1,44% à 28,05 euros) dans Swisscard. La société américaine deviendra ainsi l'unique propriétaire du fournisseur suisse de cartes de crédit. Les émetteurs ont en outre été informés que Swisscard et UBS ont conclu un accord pour transférer les portefeuilles de cartes du Credit Suisse à UBS. Cette opération intervient dans le cadre de la cession de certaines activités de Credit Suisse après la finalisation de son rachat l'année dernière.

Nouveau rebondissement dans le feuilleton du Doliprane. Sanofi (-0,98% à 99,83 euros) a annoncé être entré en négociations exclusives pour la cession d'une participation majoritaire de 50% dans son activité de santé grand public Opella, fabricant du Doliprane, à la société américaine de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice (CD&R). La banque publique d'investissement Bpifrance participera en tant qu'actionnaire minoritaire à hauteur d'environ 2%, après un accord trouvé avec le gouvernement français. Ces annonces s'accompagnent du relèvement de l’objectif 2024 de profits de Sanofi.

Début de semaine en trombe pour Forvia après la publication ce matin de ses revenus du troisième trimestre et la confirmation de ses objectifs 2024. Second plus forte hausse de l'indice SBF 120, l'équipementier automobile (+5,25% à 8,38 euros) avait abaissé ses objectifs annuels le mois dernier. Son titre perd près de 16% sur 3 mois alors que les dernières semaines ont été marquées par la multiplication des avertissements dans le secteur automobile : BMW, Volkswagen, Stellantis… Dans ce contexte difficile, la publication de ce lundi rassure d'où le bond de l'action Forvia, qui avait déjà gagné près de 7% vendredi.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les prix à la production en Allemagne ont reculé de 0,5% en septembre sur une base mensuelle. Ils étaient attendus en baisse de 0,2% après une hausse de 0,2% en août.

L'indice des indicateurs avancés a reculé de 0,5% en septembre après s'être replié de 0,3% en août. Il était attendu en baisse de 0,3%

Vers 17h30, l'euro cède 0,38% à 1,0825 dollar.