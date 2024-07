Le CAC 40 pénalisé par le risque politique

Plus forte hausse de l'indice SBF 120, Ubisoft a gagné 7,83% à 21,20 euros, soutenu par le relèvement de l'opinion de Jefferies. Le bureau d'études est passé de sous-performance à Achat, avec un objectif de cours rehaussé de 21,50 euros à 29 euros. Dans un monde qui a cruellement besoin de contenu, il juge que la valorisation est trop basse.

L’action Virbac reste volatile même si le spécialiste de la santé animale a rehaussé ses objectifs annuels au terme d’un premier semestre meilleur que prévu. Cette bonne nouvelle s’accompagne de la démission de son directeur général depuis 2017, Sébastien Huron. A la Bourse de Paris, le titre a perdu 3,05% à 350 euros après avoir alterné phase de hausse et de baisse depuis l’ouverture. Restant à conserver sur le titre, TP Icap Midcap avait relevé son objectif de cours de 319 à 362 euros, dans une note diffusée avant la publication de ces annonces.

En Europe, le brasseur Carlsberg a annoncé l’acquisition du groupe britannique de boissons non alcoolisées Britvic pour 3,3 milliards de livres (3,9 milliards d’euros) en numéraire. En Bourse, l’action Carlsberg a gagné 3,34% à 865,40 couronnes danoises. Les actionnaires de Britvic recevront 1315 pence par action, dont un dividende de 25 pence par titre, ce qui représente une prime de 36% par rapport à la clôture du 19 juin, dernière séance avant les spéculations sur une possible offre. Il y a 2 semaines, Carlsberg avait proposé 3,1 milliards de livres pour racheter Britvic.

(AOF) - La plupart des Bourses européennes ont fini la séance comme elles l'avaient débutée, dans le rouge sur fond d'incertitude politique en France. Si l’arrivée en tête du Nouveau Front populaire aux élections législatives a surpris, les anticipations du marché qu'aucun groupe politique n'obtiendrait la majorité ont été confirmées. A Paris, Virbac a clôturé en retrait, le départ inattendu de son directeur général ayant relégué au second plan le relèvement de ses objectifs 2024. En hausse à la mi-séance, le CAC 40 a cédé 0,63% à 7627,45 points et l'EuroStoxx50 a perdu 0,07% à 7976,02 points.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.