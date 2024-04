Le CAC 40 ouvre nettement sous les 8 000 points

(AOF) - L'indice CAC 40 perd 1,41% à 7931,74 points dans les premiers échanges. Non seulement Israël s’apprêterait à répliquer à l’attaque iranienne de ce week-end, mais les taux longs ne cessent de se tendre aux Etats-Unis en raison d’une situation économique meilleure que prévu. Hier, les ventes au détail ont dépassé le consensus. Ce matin, le rendement du 10 ans américain gagne près de 3 points de base à 4,635%. Au sein du CAC 40, seules Orange et Engie échappent à la baisse.

