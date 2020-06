Le CAC 40 ouvre en rouge vif

(AOF) - Les marchés actions européens débutent la séance en net repli, sonnés par la Fed. Le CAC 40 perd 2,99% à 4 902,16 points. Les valeurs automobiles sont particulièrement malmenées. Renault accuse une chute de plus de 7%, tout comme Peugeot. Société Générale, perd, elle, plus de 6%. Aucune valeur n'est en hausse. Hier, la banque centrale a dressé un tableau noir de l'économie américaine. Elle table sur une chute de 6,5% du PIB cette année et s'attend à ce que le chômage reste très élevée un certain temps en dépit de la reprise attendue l'an prochain.

Dans ce cadre, la banque centrale a confirmé son soutien sans faille au pays et rappelé les mesures exceptionnelles de relance déployées depuis mars pour limiter les dégâts du Covid-19.

Par ailleurs, les investisseurs pourraient s'inquiéter du risque d'une deuxième vague alors que l'OMS a déclaré hier que la pandémie s'aggravait dans le monde. Certains observateurs jugent de plus que certains pays, dont les Etats-Unis, ont peut être déconfiné trop tôt.