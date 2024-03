Le CAC 40 : nouveau sommet et surperformance

(AOF) - Les bourses européennes ont fini en ordre dispersé, affaiblis par une mauvaise nouvelle sur le front de l'inflation aux Etats-Unis. Les prix à la production ont dépassé les attentes en février. Cette mauvaise nouvelle sur le front de l'inflation a provoqué une hausse des taux longs. A Paris, les investisseurs ont sanctionné les résultats de bioMérieux et salué ceux d'ID Logistics. Le CAC 40 a enregistré un nouveau plus haut historique en séance à 8213,93 points et a clôturé sur un gain de 0,29% à 8161,42 points. L'EuroStoxx50 a cédé 0,14% à 4993,35 point

En Europe, l'assureur Swiss Life a été le mauvais élève de l'indice suisse, SMI : son titre a perdu 5,32% à 630,6° francs suisses. Pénalisé par le marché immobilier, le résultat des commissions est ressorti nettement sous les attentes en 2023 et celui-ci est désormais attendu dans le bas de la fourchette d'objectifs pour 2024. L'année dernière, le résultat des commissions a chuté de 14% à 664 millions de francs suisses (690 millions d'euros), ressortant 100 millions d'euros sous le consensus.

A Paris, Biomérieux a perdu 0,10% à 100,35 après la présentation de ses résultats annuels. Le spécialiste du diagnostic in vitro a publié un résultat net part du groupe en baisse de 21% en données publiées et de 7,4% à taux de change et périmètre constant (tcpc), à 358 millions d’euros. TP Icap Midcap passe d'Achat à Conserver sur le titre avec un objectif de cours abaissé de 112 à 103 euros, estimant que si la réalisation 2023 du groupe est "solide", les effets de change "limitent cependant le levier opérationnel".

Entreprise de logistique et de transport, ID Logistics (+5,72% à 351 euros) a signé une des plus fortes hausses du SBF 120 au lendemain de la présentation de solides résultats annuels 2023. ID Logistics a poursuivi l'amélioration de sa rentabilité opérationnelle avec un Ebitda courant en hausse de 16,6% à 434,7 millions d'euros. La marge d'Ebitda courant a progressé de 80 points de base à 15,8%. Le résultat opérationnel courant a augmenté de 16,3% à 125,8 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les stocks des entreprises américaines sont ressortis stables sur un mois en janvier, en-dessous des attentes du marché (+0,2%). Ils avaient augmenté de 0,3% en décembre.

Les ventes au détail ont progressé de 0,6% en février aux Etats-Unis contre un consensus de 0,8%. Elles avaient reculé de 1,1% en janvier. Les ventes au détail sont en hausse de 0,3% hors automobile et essence contre une baisse de 0,8% en janvier.

Les prix à la production ont progressé de 1,6% en février en rythme annuel aux Etats-Unis alors qu'ils étaient anticipés en hausse de 1,1%. Ils étaient en hausse de 1% en janvier. En rythme mensuel, ils sont en hausse de 0,6% contre une hausse attendue de 0,3%. Hors alimentation et énergie, ils sont en hausse de 0,4% en rythme mensuel.

Le nombre d'inscriptions au chômage s'élevait à 209000 la semaine dernière aux Etats-Unis contre un consensus de 218000 après 210000 la semaine précédente, chiffre révisé de 217000.

Vers 17h40, l'euro perd 0,53% à 1,0892 dollar.