Le CAC 40 marque une pause après son record : tensions sur les taux

La séance a aussi été marquée par les résultats meilleurs que prévu de Meta et d'Amazon. Apple a en revanche été légèrement sanctionné pour ses performances décevantes en Chine. A Paris, Vallourec a progressé après avoir indiqué que ses résultats annuels seront supérieurs à ses objectifs.

Logique également la forte hausse des taux longs dans le sillage de ces données. Le rendement du 10 américain gagne 16 points de base à 4,04% et son équivalent allemand, près de 9 points de base à 2,23% vers 17h30.

Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que la confiance des consommateurs a progressé plus qu'escompté. L'indice de l'Université du Michigan est ressorti à 79 en janvier contre un consensus de 78,8 et 69,7 en décembre.

Après la décision de la Fed mercredi, le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis était l'un des rendez-vous économiques les plus attendus de la semaine.

(AOF) - Les marchés européens ont terminé en légère hausse; les bons résultats d'entreprises compensant la forte hausse des taux longs. L'indice CAC 40 a grappillé 0,05% à 7592,26 points, limitant son repli hebdomadaire à 0,55%. Le principal indice parisien avait inscrit mercredi un plus haut absolu à 7702,95 points. Le Dax40 a fait de même aujourd'hui à 17004,55 points. L'EuroStoxx50 a progressé de 0,31% à 4652,98 points. Aux Etats-Unis, les valeurs technologiques permettent au Nasdaq Composite de gagner 1,45% vers 17h30.

