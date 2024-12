Le CAC 40 limite ses pertes grâce à Wall Street

(AOF) - Les Bourses européennes ont connu une nouvelle séance difficile alors que les nuages sombres s'accumulent. Elles ont cependant nettement réduit leurs pertes grâce au retournement à la hausse des indices américains. Près de 2 jours après l'adoption par la Fed d'un ton plus dur à propos de l'inflation, les investisseurs ont été rassurés par l'indice des prix PCE. En Europe, la séance a été marquée par la chute historique de Novo Nordisk du fait des résultats décevant de son médicament expérimental contre l'obésité, CagriSema. L'indice CAC 40 a perdu 0,27% à 7274,48 points.

En Europe, Novo Nordisk (-20,72% à 589,20 couronnes danoises) a affiché une chute jamais vue à la Bourse de Copenhague après que les résultats de son médicament expérimental contre l'obésité, CagriSema, sont ressortis inférieurs aux attentes. Le groupe danois rapporte que le successeur potentiel du Wegovy, a permis une perte de poids de 22,7%, contre 25 % attendus, dans l'essai clinique Redefine 1. Principal concurrent de Novo Nordisk sur ce marché, Eli Lilly

A Paris, Crédit Agricole SA a annoncé hier soir le rachat des 30,5% de Caceis qu'il ne détenait pas encore à la banque espagnole, Santander. En Bourse, l'action de la banque française a reculé de 0,46% à 13,01 euros au sein d'un indice CAC 40 en repli. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés. L'entité cotée du groupe Crédit Agricole a cependant précisé que cette opération est conforme à ses objectifs en termes de retour sur investissement et de rendement des capitaux propres tangibles. Elle aura un impact négatif d’environ 30 points de base sur le ratio de CET1.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Le climat des affaires se dégrade en décembre pour le troisième mois consécutif dans l'ensemble constitué du commerce de détail et du commerce et de la réparation d'automobiles, indique l'Insee ce jeudi. À 96, l'indicateur qui le synthétise perd deux points et se situe au-dessous de sa moyenne de longue période (100). Cette dégradation résulte principalement de la diminution des soldes relatifs aux perspectives générales d'activité et aux ventes passées.

En novembre, le nombre total de créations d’entreprises, tous types d’entreprises confondus et en données corrigées des variations saisonnières et des effets des jours ouvrables, poursuit sa hausse (+5,7 %), après un léger rebond en octobre, indique l'Insee ce vendredi. Les créations accélèrent quel que soit le type d’entreprises : fortement pour les entreprises classiques (+10,5 % après +1,7 % en octobre), plus modérément pour les immatriculations de micro-entrepreneurs (+3,1 % après +1,2 %).

En novembre, les prix de production de l’industrie française accélèrent fortement (+2,7 % après +0,8 % en octobre et -0,3 % en septembre), fait savoir l'Insee ce vendredi. Les prix de production accélèrent à la fois pour les produits destinés au marché français (+3,2 % après +0,9 %) et pour ceux destinés aux marchés extérieurs (+1,1 % après +0,6 % en octobre). Sur un an, les prix de production de l’industrie française sont en baisse pour le dix-septième mois consécutif (-3,8 % après -4,9 % en octobre et -5,9 % en septembre). Ils se situent environ 22 % au-dessus de leur niveau moyen de 2021.

Les prix à la production en Allemagne ont progressé de 0,5% en novembre sur une base mensuelle. Ils étaient attendus en hausse de 0,3% après une hausse de 0,2% en octobre.

Les ventes au détail au Royaume-Uni ont avancé de 0,2% en novembre alors qu'elles avaient baissé de 0,7% le mois précédent. Les économistes attendaient une hausse de 0,5%. Sur un an, elles ont augmenté de 0,5% contre un consensus de +0,8%.

L'indice des prix PCE américain a augmenté de 2,4% en novembre en rythme annuel contre un consensus de 2,5% après 2,3% en octobre. En version core, il a augmenté de 2,8% en rythme annuel contre 2,9% attendu après une progression de 2,8% en octobre.

Les revenus des ménages américains s'affichent en hausse de 0,3% en novembre sur un mois, après une progression 0,7% en octobre et contre un consensus de +0,4%. En parallèle, les dépenses des ménages ont progressé de 0,4%, après une augmentation de 0,3% en novembre et contre un consensus de +0,5%

L'indice de la confiance des consommateurs de l'Université du Michigan est ressorti à 74 en décembre comme attendu après 71,8 en novembre.

Vers 17h30, l'euro progresse de 0,43% à 1,0410 dollar.