Le CAC 40 limite ses pertes grâce à la suspension des droits de douane pour le Mexique

(AOF) - Les marchés européens ont reculé à la suite de la décision de Donald Trump d'imposer d'une hausse des droits de douane de 25% aux importations provenant du Canada et du Mexique et de 10% pour la Chine. Cet après-midi, la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a obtenu un délai d'un mois - le temps de négocier un accord - avant l'imposition de ces droits. Ce développement a permis aux indices de réduire leurs pertes. A Paris, le secteur automobile a particulièrement souffert. Le CAC 40 a cédé 1,20% à 7854,92 points et l'EuroStoxx50 a reculé de 1,41% à 5212,56 points.

En Europe, Julius Baer a chuté de 12,69% à 56,14 francs suisses et fermé la marche de l'indice suisse, SPI. La banque privée suisse a dévoilé un bénéfice net 2024 en forte hausse, mais un profit ajusté avant impôts inférieur aux attentes. Elle vise par ailleurs 110 millions de francs suisses d'économies brutes supplémentaires cette année. Julius Baer présentera une mise à jour de sa stratégie, y compris de nouveaux objectifs à moyen terme, avant l'été 2025. De plus amples détails devraient être communiqués lors de la publication du rapport annuel 2024, le 17 mars.

A Paris, Stellantis (-4,48% à 12,38 euros) a terminé en tant que lanterne rouge du CAC 40 dans un secteur automobile européen affecté par l'imposition de droits de douane de 25% par la nouvelle administration Trump sur les importations en provenance du Mexique et du Canada à partir de ce mardi. Stifel estime que Stellantis est un des constructeurs européens les plus exposés. Si le groupe a déclaré avoir la flexibilité nécessaire pour réaffecter aux États-Unis sa production mexicaine et canadienne en profitant de ses capacités inutilisées, "cela prendra du temps" selon le broker.

Sanofi (+0,06% à 104,46 euros) a annoncé l'acquisition de 2,3% de ses actions auprès de son actionnaire de longue date L'Oréal. Cette transaction s'inscrit dans le cadre du programme de rachat d'actions de Sanofi annoncé le 30 janvier 2025. Elle s'intègre pleinement dans la politique d'allocation du capital de Sanofi et dans sa volonté de créer durablement de la valeur pour ses actionnaires. Le montant total de la transaction s'élève à 3 milliards d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 45 en janvier, contre un consensus de 45,3 après 41,9 en décembre, a indiqué S&P Global.

Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,5% en janvier 2025, contre 2,4% en décembre 2024 selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. L'inflation était attendue à 2,4%. Elle est ressortie à 2,7% en version core, comme en décembre. Le consensus s'élevait à 2,6%.

En zone euro, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 46,6 en janvier, contre un consensus de 46,1 après 45,1 en décembre, a indiqué S&P Global.

En Allemagne, l'indice des directeurs d'achat (PMI) manufacturier est ressorti à 45 en janvier, contre un consensus de 44,1 après 42,5 en décembre, a indiqué S&P Global.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (ISM) manufacturier est ressorti à 50,9 en janvier après 49,2 en décembre. Il était attendu à 49,3. Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier ressort à 51,2 en janvier contre 50,1 entre décembre. Il était anticipé à 50,1.

Vers 17h30, l'euro recule de 0,55% à 1,0312 dollar.