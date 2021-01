Le CAC 40 gagne près de 1% en dépit d'une début de séance défavorable

(AOF) - Les marchés européens ont opéré un impressionnant retournement à la hausse. Le CAC 40 a gagné 0,93% à 5 510,52 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 0,59% à 3 557,23 points. La tendance était similaire aux Etats-Unis où le Dow Jones grimpait de près de 2% vers 17h30.

Le début de journée avait été moins favorable en raison du trou d'air connu par les indices américains, mercredi. Le Dow Jones avait alors perdu plus de 2%. La Fed avait inquiété les investisseurs en soulignant le ralentissement de la reprise en raison de la pandémie.

Les Bourses européennes se sont ensuite reprises avec les futures sur les indices américains. Non seulement, il n'y a pas eu nouvelle mauvaise surprise sur le plan sanitaire, mais les statistiques économiques et les publications des sociétés ont rassuré.

En Europe, l'indice du sentiment économique dans la zone euro, qui résume la confiance des ménages et des chefs d'entreprise, est ressorti à 91,5 points en janvier en zone euro, à comparer au consensus de 89,5 et 92,4 en décembre.

Aux Etats-Unis, 847 000 inscriptions hebdomadaires au chômage ont été enregistrées au cours de la semaine du 23 janvier, contre un consensus Reuters de 875 000 et après 914 000 (chiffre révisé de 900 000) la semaine précédente.

Qui plus est, selon une première estimation, le pays de l'Oncle Sam a enregistré une croissance du PIB de 4% en rythme annualisé au quatrième trimestre 2020, conformément aux attentes.

Au chapitre des valeurs, STMicroelectronics a gagné plus de 4% à la faveur de résultats et perspectives solides, alors qu'aux Etats-Unis, Apple, Facebook et Tesla ont dévoilé des profits plus élevés qu'anticipé.

En revanche, Elior a chuté de 11% en raison d'une activité annuelle plus faible que prévu.