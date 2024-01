Le CAC 40 gagne 0,60% cette semaine

En décembre 2023, l’indice des prix à la consommation (IPC) rebondit légèrement sur un mois : +0,1 %, après ‑0,2 % en novembre, selon des données fournies par l'Insee ce vendredi. Cette hausse est essentiellement portée par le rebond des prix des services (+0,6 % après ‑0,3 %), notamment ceux des transports (+6,0 % après ‑5,9 %). Les prix de l’alimentation et du tabac sont stables sur un mois (après respectivement +0,4 % et 0,0 % en novembre).

Les dépenses de consommation des ménages en biens sont reparties à la hausse en novembre, a indiqué l’Insee. Elles ont progressé de 0,7% en volume après un repli de 0,9% en octobre 2023. Les dépenses de consommation étaient anticipées en repli de 0,1%, selon le consensus Reuters. Cette augmentation s’explique par un rebond de la consommation d’énergie (en hausse de 1,4% après un recul de 3% en octobre 2023) et par une nouvelle hausse de la consommation de biens fabriqués (+1% après +0,4% en octobre 2023). La consommation alimentaire est en revanche stable.

Airbus a affiché l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40 gagnant 3,7% à 149,2 euros après avoir dépassé ses prévisions de livraisons d'avions sur l'année 2023. Hier, lors d'un point sur son activité commerciale, le constructeur aéronautique a indiqué en avoir livré 735 à 87 clients contre 720 prévus, soit une augmentation de 11% par rapport à 2022. Le groupe a déclaré avoir livré 112 avions commerciaux à 51 clients au mois de décembre dernier. En parallèle, 2319 commandes brutes et 2 094 commandes nettes ont été enregistrées en 2023.

Après deux séances en territoire négatif, Vinci a avancé de 1,9% à 116,68 euros sur la place parisienne. Le groupe de concessions et de travaux publics a indiqué dans un communiqué que son cash-flow libre en 2023 devrait avoir dépassé le niveau atteint l'année précédente, soit 5,4 milliards d'euros, pour s'établir à un nouveau record. Le groupe anticipait auparavant un cash-flow libre annuel d'au moins 4,5 milliards d'euros. "Il s’agit clairement d’une bonne nouvelle à l’heure où l’endettement des sociétés est particulièrement scruté", relève Invest Securities.

Société britannique de luxe, Burberry (-5,51% à 1285 pence) a fini en tant que lanterne rouge de l'indice FTSE 100 après avoir signalé ce matin que ses résultats annuels seraient inférieurs à ses prévisions précédentes. Un nouveau ralentissement de la demande en produits de luxe a affecté les ventes du groupe au cours des 13 dernières semaines précédant le 30 décembre. Dans son sillage, les autres valeurs du luxe reculent : Kering (-1,71%) et LVMH (-1,44%) occupent la dernière et l'avant dernière place de l'indice CAC 40.

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé sur une note favorable en dépit de résultats bancaires mitigés aux Etats-Unis. La saison des résultats est désormais lancée outre-Atlantique. A Paris, Airbus a enregistré l'une des plus fortes hausses du CAC 40 grâce au dépassement de son objectif de livraisons en 2023. Le CAC 40 a gagné 1,05% à 7465,14 points, permettant à l'indice phare de la place parisienne de progresser de 0,60% cette semaine. L'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,76% à 4476,18 points. Le pétrole a progressé après les frappes contre les Houthis.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.