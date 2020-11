Le CAC 40 franchit les 5 000 points, merci Joe !

(AOF) - Le CAC 40 progresse de 1,46% à 5 031,14 points pour la première fois depuis le 18 septembre dernier. Les investisseurs sont soulagés par la fin du suspense aux Etats-Unis et par la victoire de Joe Biden. Le futur locataire de la Maison Blanche gouvernera de façon plus prévisible et pourra compter, sur le front économique, sur le soutien de la Fed. "A court terme, nous nous attendons toujours à une augmentation du QE (certainement passant de 120 milliards par mois à 160 milliards) et ce à notre avis dès le mois de décembre", écrit ce matin Thomas Costerg, Economiste senior US chez Pictet WM.

La perspective d'un Sénat toujours aux mains des républicains devrait par ailleurs empêcher Joe Biden de mener une politique fiscale radicale.

En revanche, le Congrès lui permettra sans doute de mettre en œuvre un plan de relance, certes moins important que prévu, dont l'économie américaine a tant besoin.

"C'est maintenant les choses sérieuses qui vont débuter puisqu'il faudra que démocrates et républicains trouvent un accord sur un plan de relance de l'économique et tenter de parer coûte que coûte à la deuxième vague de coronavirus", commente ce matin John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud.