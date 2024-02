Le CAC 40 flirte avec les 7800 points grâce à Air Liquide

(AOF) - Les marchés actions européens évoluent en ordre dispersé avant le retour devant leurs écrans de trading des investisseurs américains. En Europe, les Bourses sont animées par les résultats des entreprises. Au Royaume-Uni, les projets de rémunération des actionnaires de Barclays sont appréciés. A Paris, les résultats annuels de Bic et d'Air Liquide sont salués. Vers 12h00, l'indice CAC 40 gagne 0,26% à 7788,36 points tandis que l'EuroStoxx50 s'effrite de 0,06% à 4760,13 points. Wall Street est attendu en légère baisse.

En Europe, Barclays (+5,9% à 157,80 pence) domine l’indice FTSE 100 alors que la banque britannique a annoncé la distribution de 10 milliards de livres à ses actionnaires entre 2024 et 2026, soit 44% de sa capitalisation, et une réorganisation. A l’Achat sur la valeur, Jefferies souligne qu’elle a donné au marché ce qu’il attendait en termes de rachats d’actions et d’ambition en termes de rentabilité des fonds propres tangibles. Barclays vise une rentabilité des fonds propres tangibles d’au moins 12% à cet horizon et de plus de 10% cette année. Elle s'était élevée à 10,6% en 2023, en recul de 1 point.

Leader du CAC 40, Air Liquide progresse de 5,79% à 181,60 euros, après avoir atteint un plus haut absolu à 182,66 euros. L'année dernière, le résultat opérationnel courant du spécialiste des gaz industriels a progressé de 4,2% (11,4% à données comparables) à 5,07 milliards d’euros alors que consensus s'élevait à 5,02 milliards. La marge a progressé de 150 points de base sur 2022-2023, sachant que le groupe visait une augmentation de 160 points de base à horizon 2025. En conséquence, Air Liquide double ses ambitions de hausse de la marge.

Amplifiant la tendance d'un marché en légère hausse, Bic s'affiche en tête de l'indice SBF 120, fort d'une progression de 8,32% à 67,70 euros, dans le sillage de ses comptes annuels publiés hier. Le fabricant de briquets, de rasoirs, de stylos et d'objets promotionnels a dégagé un résultat net, part du groupe, de 226,5 millions d'euros, en hausse de 14%. Le résultat d'exploitation ajusté a progressé de 6,9% et la marge d'exploitation ajustée de 14,7%.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les investisseurs attendent l'indice des indicateurs avancés en janvier aux Etats-Unis à 16 heures.

Vers 12h00, l'euro gagne 0,21% à 1,0802 dollar.