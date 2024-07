Le CAC 40 flirte avec les 7700 points

(AOF) - Comme hier, les marchés européens ont fini dans le vert. Cette séance de jeudi a été particulièrement calme au chapitre des statistiques sur fond de fermeture de Wall Street en raison de la fête nationale américaine. Demain, les investisseurs prendront connaissance du rapport officiel sur l'emploi outre-Atlantique. Pluxee a dévissé en Bourse, son chiffre d'affaires du troisième trimestre ressortant en-dessous des attentes. Les valeurs bancaires ont occupé les premiers rôles. Le CAC 40 a gagné 0,83% à 7695 points tandis que l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,47% à 4988 points.

Continental (+9,61% à 59,08 euros) a caracolé en tête du Dax40 ce jeudi après une conférence téléphonique avec les analystes (pre-close call) faite hier en amont de ses résultats, qui seront présentés le 7 août. L'équipementier automobile allemand a réussi à rassurer la communauté financière. Pour Stifel, le groupe a "fait des progrès tangibles dans le sens du contrôle de ses prix" dans le secteur automobile au deuxième trimestre. Le broker estime que le groupe "ne renoncera pas à son objectif de marge automobile de 3 à 4 % pour l'année" 2024, même s'il reste "cependant difficile à atteindre".

Plus forte baisse de l'indice SBF 120, Pluxee a dévissé de 9,29% à 25,58 euros. Cette chute boursière intervient alors que le spin-off de Sodexo spécialisé dans les avantages aux salariés a fait un état d'un chiffre d'affaires de 297 millions d'euros au troisième trimestre, en croissance de 13,8% sur un an et de 17,9% en organique, mais ressortant inférieur aux attentes. Le consensus tablait sur un chiffre d'affaires de 303 millions d'euros.

bioMérieux (+3,71% à 93,60 euros) a fini dans le vert ce jeudi alors que TP Icap Midcap est passé de Conserver à Achat sur le titre avec un objectif de cours relevé de 104 à 106 euros. "Le titre a reflué dans des proportions consistantes" (-17%) depuis le CMD (journée investisseurs)", note le broker.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les commandes à l'industrie ont reculé de 1,6% en mai par rapport à avril en Allemagne alors qu'elles étaient anticipées en hausse de 0,5%. Elles avaient déjà reculé de 0,6% en avril.

Wall Street est fermé ce jeudi pour cause de fête nationale.

A la clôture, l'euro avance de 0,11% à 1,0798 dollar.