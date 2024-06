Le CAC 40 flanche sous les 7600 points : la situation politique inquiète

L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) a progressé de 0,1% sur un mois en mai après une hausse de 0,6% en avril, a annoncé l’Insee. Sur un an, il a augmente de 2,6% en mai 2024, après une progression de 2,4% en avril. Une estimation flash de 2,7% avait été publiée fin mai.

Euronext a annoncé le retour de Casino et l'arrivée d' Esso au sein de l'indice SBF 120 dans le cadre de la révision trimestrielle de ses indices. Ils remplaceront X-fab et Solutions 30 . Aucun changement n'a été annoncé pour le CAC 40. Les changements sont effectifs le 24 juin. Cette annonce a surtout pénalisée Solutions 30, dont l'action a fortement amplifié le repli du marché. Le titre du spécialiste des solutions pour les nouvelles technologies décroche de près de 10% à 1,577 euro.

Nouvelle semaine riche en actualités pour Atos . Après les annonces du choix de l’offre de restructuration financière du consortium emmené par Onepoint, mardi, et de la reprise de Worldgrid par Alten, mercredi, le groupe a indiqué ce matin avoir reçu une lettre d’offre confirmatoire non engageante de l’Etat français pour ses activités stratégiques. L’offre porte sur une valeur d’entreprise globale de 700 millions d’euros. Au sein d’un marché parisien en baisse, l’action Atos bondit de 17,56% à 0,8996 euro.

A Londres, Tesco gagne 1,98% à 308,50 pence à la faveur d'une hausse de ses ventes au premier trimestre 2024/2025. Elles progressent de 4,5% à taux de change constants à 15,6 milliards de livres. Dans le même temps, la chaîne de supermarchés britannique a annoncé le maintien de ses perspectives financières pour l'année 2024/2025. "Nous avons continué à donner de l'élan à notre entreprise, avec une forte croissance des volumes au Royaume-Uni, en République d'Irlande et en Europe centrale, soutenue par une baisse de l'inflation", a souligné le directeur général du groupe Ken Murphy.

(AOF) - Les marchés européens creusent leurs pertes, plombés par la Bourse de Paris. Les investisseurs s’inquiètent de la situation politique en France alors que le Rassemblement national et l’union de la gauche sont en tête des sondages dans la perspective des élections législatives. Ainsi, l'écart entre le rendement allemand à 10 ans et son équivalent français augmente à près de 80 points de base. Peu avant 12 heures, le CAC 40 perd 2,04% à 7551,08 points. Seule Sanofi échappe à la baisse tandis que les valeurs financières restent sous pression. L'EuroStoxx50 perd 1,28% à 4872,47 points.

