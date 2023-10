Le CAC 40 flanche sous les 7 000 points

(AOF) - Après avoir déjà perdu près de 1% hier en clôture, le CAC 40 poursuit son repli face au niveau élevé des taux, reculant de 0,98% à 6 998,87 points. L'indice phare de la place parisienne n’était plus tombé en séance sous le niveau symbolique des 7000 points depuis le 24 mars 2023. Seules 2 valeurs du CAC 40 appartenant à des secteurs défensifs échappent à la baisse : Pernod Ricard et Danone. Le rendement du 10 ans américain gagne près de 5 points de base à 4,73%.

