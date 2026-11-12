Le CAC 40 étire sa belle série sur fond de tempête Nvidia

Les investisseurs européens n'ont pas eu le temps de s'ennuyer ce jeudi. Entre l'annonce du départ de Jensen Huang de la tête de Nvidia, de nouvelles déclarations de Donald Trump sur l'Iran et une salve de résultats d'entreprises, la séance a été particulièrement mouvementée. Malgré ces turbulences, le CAC 40 est parvenu à tirer son épingle du jeu, signant une quatrième séance consécutive dans le vert ( 0,3%). Une série que l'indice parisien n'avait plus connue depuis le 10 août dernier. L'Euro Stoxx 50 a, de son côté, progressé de 0,2%. Le DAX 40, qui a franchi pour la première fois de son histoire le cap symbolique des 27 000 points, a gagné 0,5%.

C'est toutefois de l'autre côté de l'Atlantique qu'est venu le principal coup de théâtre de la journée. L'ouverture de Wall Street a été assombrie par l'annonce du départ de Jensen Huang, cofondateur et emblématique patron de Nvidia, à l'issue d'un conseil d'administration extraordinaire.

Une décision qui met fin à plus de trois décennies de règne pour l'homme à l'incontournable veste en cuir, aux commandes du géant des semi-conducteurs depuis sa création en 1993.

Cette annonce intervient après une série de révélations embarrassantes pour le dirigeant. Déjà mis en cause pour une relation extraconjugale avec une femme d'affaires chinoise soupçonnée d'espionnage, Jensen Huang aurait été rattrapé mercredi soir par de nouvelles informations du New York Times faisant état d'une autre liaison avec Kimberly Powell, vice-présidente du groupe chargée des activités mondiales dans le domaine de la santé. Donald Trump s'est rapidement invité dans le débat. Sur son réseau Truth Social, le président américain aurait salué le travail accompli par Jensen Huang tout en désignant déjà son successeur idéal : Tim Cook, l'actuel patron d'Apple. "Une légende remplace une légende !", aurait-il lancé.

Pour Nvidia, ce départ ouvrirait une période d'incertitude majeure. Jensen Huang a transformé le concepteur de puces en l'un des groupes les plus puissants de la planète, porté par l'explosion des investissements dans l'intelligence artificielle. La directrice financière, Colette Kress, a été désignée pour assurer l'intérim dans l'attente d'un successeur permanent.

Trump ravive les tensions sur le pétrole

Et comme si les remous autour de Nvidia ne suffisaient pas, Donald Trump a également contribué à refroidir les ardeurs des investisseurs européens. En affirmant que les Etats-Unis n'avaient pas besoin de conclure un accord avec l'Iran, le président américain a ravivé les inquiétudes géopolitiques et provoqué un rebond des cours du pétrole ( 1,2% à près de 94 dollars le baril).

Sur le front macroéconomique, les regards étaient également tournés vers les Etats-Unis, où les dernières statistiques ont livré un tableau contrasté de la conjoncture. Les inscriptions hebdomadaires au chômage se sont établies à 200 000, contre 195 000 attendues par les économistes, après 191 000 la semaine précédente. Le marché immobilier a, lui aussi, déçu. Les ventes de logements anciens ont reculé à 3,75 millions d'unités en rythme annualisé en mai, contre un consensus de 3,89 millions, après 3,97 millions le mois précédent.

Burberry et Siemens soutiennent la cote européenne

Les publications d'entreprises ont néanmoins offert quelques motifs de satisfaction. À Londres, Burberry s'est envolé de 7,7%, porté par des ventes comparables au deuxième trimestre supérieures aux attentes. Une bonne surprise qui a profité à l'ensemble du secteur européen du luxe, en progression de 1,58%.

À Francfort, Siemens s'est distingué avec une hausse de 1,9%, après avoir relevé ses perspectives de croissance grâce à une demande robuste dans les trains et les infrastructures destinées aux centres de données liés à l'intelligence artificielle.

Les assureurs ont également bénéficié d'un accueil favorable réservé à leurs résultats trimestriels, à l'image d'Allianz ( 1,9%) et de Zurich Insurance ( 2,1%).

À Paris, les investisseurs ont préféré jouer la carte de la prudence. Le CAC 40 a été dominé par Capgemini ( 2,1%) et TotalEnergies ( 1,6%) tandis que Stellantis (-4,3%) et Renault (-3,68%) ont fini en bas du palmarès.