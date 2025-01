Le CAC 40 et les marchés européens plombés par le luxe et les spiritueux

(AOF) - Les marchés actions européens ont terminé dans le rouge avec des valeurs du secteur du luxe et celles des spiritueux sous pression. Kering a fini dernier du CAC 40. LVMH et Hermès ont reculé. Ces trois valeurs sont pénalisés par l'activité manufacturière en Chine qui a déçu hier les investisseurs. En outre, Pernod Ricard et Rémy Cointreau ont fléchi respectivement du CAC 40 et du SBF 120, suite à un rapport américain sur la mise en place d'étiquettes d'avertissement contre le cancer sur les bouteilles d'alcool. A la clôture, le CAC 40 cède 1,51% à 7282,22 points, perdant sur la semaine 0,99%.

Ryanair a progressé de 0,06% à 1569 pence. La compagnie aérienne à bas prix irlandaise a fait état de ses résultats de trafic en décembre et sur l'ensemble de l'année 2024. Pour le dernier mois de l'année, le nombre de ses passagers était de 13,6 millions contre 12,5 millions il y a un an. Le coefficient de remplissage a été de 92% contre 91% l'année précédente. 77 380 vols ont été opérés pour ce seul mois. En 2024, Ryanair a enregistré un total de 197,2 millions de passagers, contre 181,8 millions il y a un an, avec un taux de remplissage de 94%, semblable à celui de 2023.

Au sein d'un marché en baisse, le secteur du luxe est à la traîne ce vendredi, Kering (-4,88% à 224,35 euros) fermant la marche de l'indice CAC 40. LVMH a cédé 3,79% à 611,30 euros tandis qu' Hermès s'est replié de 2,78% à 2237 euros. Ces trois poids lourds de la cote parisienne sont pénalisés par l'activité manufacturière en Chine qui a déçu les investisseurs. L'indice PMI manufacturier s'est contracté d'un point en décembre, à 50,5 points contre 51,5 points au mois de novembre. Le marché anticipait une progression à 51,7 points pour le mois écoulé.

Les valeurs du secteur des spiritueux ont chuté au sein des marchés boursiers ce vendredi suite à un rapport sur la mise en place d'étiquettes d'avertissement contre le cancer sur les bouteilles d'alcool. Dans un avis publié ce jour, Vivek Murphy, médecin-chef des États-Unis a souligné que la consommation d'alcool augmente le risque de développer des cancers du sein, du côlon, du foie et d'autres cancers. A Paris, Pernod Ricard a enregistré une des plus fortes baisses du CAC 40, cédant 3,08% à 105,25 euros. Rémy Cointreau a perdu 5,03% à 54,70 euros au sein du SBF 120.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, le taux de chômage s'élève à 6,1% en décembre contre 6,2% attendu après 6,1% en novembre.

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier de l'Institute of Supply Management (ISM) est ressorti à 49,3 en décembre, à comparer avec un consensus de 48,2. Il s'élevait à 48,4 en novembre. L'activité économique dans le secteur manufacturier s'est ainsi contractée en décembre pour le neuvième mois consécutif.

Vers 17h40, l'euro progresse de 0,24% à 1,0292 dollar.