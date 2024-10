Le CAC 40 et le luxe bien orientés après des statistiques chinoises rassurantes

(AOF) - Hormis le FTSE 100, les Bourses européennes ont clôturé de nouveau dans le vert au terme de la dernière séance de la semaine. Au lendemain des annonces de la BCE, les indices ont été soutenus par la publication de statistiques rassurantes en Chine pour septembre. Le CAC 40 a gagné 0,39% à 7613,05 points, permettant à l'indice de gagner 0,46% sur la semaine. L'Eurostoxx50 a progressé 0,74% à 4983,70 points. Aux Etats-Unis, les indices évoluent en ordre dispersé : le Dow Jones recule de 0,14% vers 17h45. Le Nasdaq Composite est soutenu par les bons résultats de Netflix.

Hier, la BCE a abaissé jeudi ses taux directeurs pour la troisième fois depuis le début de l'année. Les taux d'intérêt de la facilité de dépôt, des opérations principales de refinancement et de la facilité de prêt marginal sont abaissés de 25 points de base à respectivement 3,25%, 3,40% et 3,65% à compter du 23 octobre 2024.

Au lendemain de cette décision, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France explique que "cette décision prise par l'institution est cohérente avec le recul de l'inflation, qui risque désormais de passer sous l'objectif de l'institution".

Pour la CPRAM, la BCE justifie ce mouvement par un processus de désinflation qui est en bonne voie, des perspectives d'inflation qui ont été affectées par les récentes surprises négatives sur l'activité et des conditions de financement qui demeurent restrictives.

"Cette baisse du taux de dépôt de 25 points de base était attendue à la suite des récentes interventions des membres du conseil des gouverneurs et des minutes du comité de septembre qui mentionnaient clairement le risque 'd'undershooting de l'inflation' et la possibilité d'accélérer le rythme de baisse de taux si les données le justifiaient. Une nouvelle baisse de taux en décembre est très probable", fait savoir l'asset manager.

Sur les marchés ce vendredi, le secteur du luxe s'est redressé, stimulé par les données économiques chinoises. Kering a ainsi fini en tête du CAC 40.

Le PIB en Chine a progressé de 4,6% sur un an au troisième trimestre. De plus, mesure de la consommation des ménages, les ventes au détail dans ce pays ont accéléré sur un an en septembre à 3,2% après +2,1% en août. En rythme annuel, la production industrielle a progressé de 5,4% en septembre contre 4,5% en août.

Pan Gongsheng, gouverneur de la Banque populaire de Chine, a en outre déclaré aujourd'hui que les taux d'intérêt de référence pourraient être réduits dès lundi, rapporte le Wall Street Journal.

"Les mesures annoncées récemment soutiendront la croissance pour le reste de l'année et jusqu'en 2025. Elles permettront de gagner du temps, mais les problèmes structurels devront être résolus par des efforts de réforme plus importants", a commenté Commerzbank.

Le luxe se distingue grâce à la Chine

A Paris, d'autres entreprises ont publié leurs performances trimestrielles. En repli à l'ouverture, l'action d'EssilorLuxottica a figuré parmi les plus fortes hausses du CAC 40 en dépit d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au troisième trimestre. Sa performance a été pénalisée par un ralentissement de ses activités en Chine.

Virbac a affiché la plus forte baisse du SBF 120 et du marché SRD après la publication de revenus plus faibles qu'anticipé au troisième trimestre et une baisse inattendue de son activité en Amérique du Nord.

La semaine prochaine, à Paris, c'est au tour de Air Liquide, Carrefour, Kering, L'Oréal, Renault, ou encore Sanofi de dévoiler leur chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Sur les marchés des matières premières, les cours de pétrole poursuivent leur repli, les craintes sur la demande l'emportant sur la tension au Moyen-Orient : le Brent et le WTI cèdent plus de 2%. De son côté, l'once d'or inscrit un nouveau plus haut historique à plus de 2700 dollars. Il est notamment soutenu par le risque de politiques américaines inflationnistes après les élections alors que les chances d'une victoire de Donald Trump se renforcent.