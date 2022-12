Le CAC 40 enregistre son cinquième repli consécutif

Au chapitre des valeurs, Derichebourg s'est distingué au SBF 120 signant une des plus fortes hausses après avoir publié des résultats annuels historiques. A l'inverse de Carmat qui accuse un fort repli, les valeurs pétrolières comme TotalEnergies, BP et ExxonMobil ont grappillé des points.

Face au risque de récession économique, les investisseurs restent troublés par les récentes statistiques américaines meilleures que prévu - en particulier l'ISM des services - qui laissent augurer d'une Fed laissant ses taux d'intérêt à un niveau élevé pendant plus longtemps qu'ils ne l'anticipaient. Ce qui serait une mauvaise nouvelle pour les perspectives économiques.

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé en ordre dispersé après quatre séance consécutives dans le rouge. L’indice CAC 40 a clôturé en repli de 0,20% à 6 647,31 points tandis que l’EuroStoxx50 a grappillé 0,05% à 3 922,69 points. La situation était similaire aux Etats-Unis avec un Dow Jones qui s'adjuge 0,63% et un Nasdaq Composite qui gagne de 1,03% vers 17h30.

