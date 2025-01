Le CAC 40 enchaîne une septième séance dans le vert

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé en zone positive, à l'exception du footsie britannique. Schneider Electric s'est distingué ce mercredi, soutenu par une annonce faite hier par Donald Trump. Le nouveau locataire de la Maison Blanche a dévoilé un plan d'investissement allant jusqu'à 500 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle aux Etats-Unis via la création d'une coentreprise baptisée Stargate. Le CAC 40, qui a enregistré une septième séance de hausse consécutive, a gagné 0,86% à 7837,40 points, et l'EuroStoxx 50 a progressé de 0,77% à 5205,71 points.

EasyJet (-4,44% à 488,50 pence) a accusé le plus fort recul de l'indice Footsie 100 après la publication de ses résultats du premier trimestre. La compagnie britannique à bas coûts a réduit sa perte d'exploitation de 117 à 40 millions de livres sur un an en raison de la demande liée aux fêtes de fin d'année. Les recettes ont augmenté de 13 %, passant de 1,80 milliard de livres sterling à 2,04 milliards de livres sterling. Les recettes passagers ont, pour leur part, progressé de 11 %, passant de 1,13 à 1,26 milliard de livres sterling.

Alstom (-4,18% à 19,85 euros) a accusé une des plus fortes baisses du SBF 120. L'action du spécialiste du ferroviaire est sanctionnée à Paris après l'annonce hier d'une forte baisse de prises de commandes au troisième trimestre de son exercice 2024/2025. Elles se replient de 21,9% pour s'élever à 4,26 milliards d'euros contre 5,45 milliards un an auparavant. Selon Invest Securties, elles sont inférieures aux marchés qui visaient les 4,6 milliards d'euros. Toutefois, sur les 9 mois de cet exercice, le groupe affiche une hausse de 9,4% des prises de commandes à 15,2 milliards d'euros.

Schneider Electric a enregistré une des plus fortes progressions du CAC 40, gagnant 2,64% à 269,80 euros. Le groupe technologique est soutenu, à l'instar des valeurs industrielles, par l'annonce faite hier par Donald Trump. Le président américain a annoncé un plan d'investissement allant jusqu'à 500 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle aux Etats-Unis via la création d'une coentreprise baptisée Stargate. A Paris, Legrand et Dassault Systèmes avancent respectivement de 3,34% et 2,42%. Les craintes sur la politique douanière du président américain sont reléguées au second plan.

Les chiffres macroéconomiques

La présidente de la BCE Christine Lagarde a prononcé son discours à 16h15 au Forum économique mondial, à Davos.

Vers 17h45, l'euro cède 0,08% à 1,0420 dollar.