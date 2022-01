Le CAC 40 enchaîne les records information fournie par AOF • 05/01/2022 à 17:51



(AOF) - Les marchés actions européens font un début d’année sans faute en alignant trois séances consécutives de hausse. Le CAC 40 a gagné 0,81% pour établir un nouveau record de clôture à 7 376,37 points. L’Euro Stoxx 50 a progressé, lui, de 0,60% à 4 393,70 points. Wall Street en revanche, évolue en ordre dispersé avec un Dow Jones en hausse de 0,15% et un Nasdaq en repli de 0,78%.



Les investisseurs n'ont pas réagi ce matin à la confirmation du ralentissement de la croissance de l'activité dans le secteur privé en Europe au mois de décembre.



L'indice d'activité des directeurs d'achat IHS Markit composite pour la zone euro, qui agrège l'industrie et les services, est ressorti à 53,3, son plus bas niveau depuis mars, après 55,4 en novembre. Ce fléchissement est en partie causé par Omicron.



Or, sur le front sanitaire, le ciel pourrait s'éclaircir, un espoir qui entretient l'optimisme des marchés. De nombreuses études montrent que le variant omicron est bien plus contagieux, mais bien moins virulent que son prédécesseur, le Delta. Dans ce cadre, il pourrait bien permettre d'atteindre l'immunité collective tant attendue.



Autre bonne nouvelle, la situation du marché de l'emploi américain continue de s'améliorer. Selon l'enquête mensuelle du cabinet ADP, les créations d'emplois dans le secteur privé de la première économie du monde sont ressorties à 807.000 le mois dernier alors que les économistes interrogés par Reuters en prévoyaient en moyenne 400.000 après 503.000 en novembre.



S'il faut attendre les chiffres officiels de l'emploi vendredi après-midi, l'étude valide le changement de ton plus restrictif adopté le mois dernier par la Fed. A cet égard, les " minutes " de la dernière réunion de la Réserve Fédérale publiée ce soir seront étudiées avec attention.



A la Bourse de Paris, les valeurs liées au cycle comme Renault (+ 5,3%), Alstom (+3,6%) et Stellantis (+3,7%) ont tiré leur épingle du jeu. Le constructeur a également profité d'un partenariat prometteur conclu avec Amazon. Carrefour a gagné 5%, soutenu par le retour de la spéculation concernant un éventuel rapprochement avec Auchan.



A l'autre bout du palmarès, les titres Capgemini (-1,7%), Veolia (-1,1%) et Eurofins (-0,9%), jugés bien valorisés, ont souffert de la remontée des taux longs (+1,8 point de base à 1,654% pour le 10 ans US).