Le CAC 40 efface ses gains de la veille avant le communiqué de la FED

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris s'est figée depuis 15H15: le CAC 40 cède un peu plus de 0,3% (à 5.050) et reperd le terrain gagné la veille. A Wall Street, les gains initiaux ont fondu pour le Nasdaq (-0,3%) et le Dow Jones résiste (+0,1% symbolique) Peut-être un peu de prudence dans l'attente de l'issue de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), ce soir. Aucune annonce spectaculaire n'est attendue, sans compter le fait que contrairement au 'black out' médiatique qui précède d'ordinaire le FOMC, la FED a fait connaître son scénario monétaire à l'horizon 2024: pas de hausses de taux (le seul débat possible devient donc: les fera-t-elle passer en négatif ?). Du côté des statistiques, les ventes de détail aux États-Unis déçoivent : elles n'ont augmenté que de 0,6% le mois dernier au lieu de +1% anticipé (après +0,9% en juillet), selon le Département du Commerce. En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines se sont accrues de 0,7% en août, alors que le consensus de marché visait une progression bien supérieure, de l'ordre de +1,2%. 'Même si la situation économique se dégrade, les ménages profitent encore d'une épargne accumulée durant le confinement mais l'effet 'chèque du Trésor' va s'atténuer, notamment sur les ventes des hard discounters', notait à ce sujet Aurel BGC en début de semaine. 'Le poids des achats sur internet dans les ventes totales sera aussi regardé avec attention alors que la défiance vis-à-vis des valeurs technologiques s'est prolongée la semaine dernière', poursuivait-il. Outre-Manche, les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 0,2% en août (0,00% anticipé), un taux en chute de 0,8 point par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'ONS. Dans l'actualité des valeurs, les secteurs bancaires et automobiles (Renault -2,5%, Peugeot -2%, Faurecia -3%) plombent le CAC40, et la distribution continue de sous-performer (Casino perd -3,3%, hier c'était Carrefour). Tessi publie au titre du premier semestre 2020 un résultat net en baisse de 55% à 4,6 millions d'euros et un résultat opérationnel courant (ROC) en recul de 24,4% à 17,1 millions (-34,4% à périmètre comparable proforma). Suez annonce un protocole d'accord avec PreZero visant à explorer l'opportunité de développer des partenariats stratégiques pour promouvoir des solutions innovantes de gestion des déchets et accélérer le développement de l'économie circulaire en Europe. Fleury Michon annonce avoir conclu avec le groupe Beretta un protocole d'accord portant sur la cession de l'intégralité de ses titres (50% du capital social) dans Piatti Freschi Italia (PFI), à Mariofelice SPA, société mère du groupe Beretta. Ramsay Santé fait part du projet de cession à Bergman Clinics de six cliniques d'origine Capio situées en Allemagne, transaction dont la finalisation est prévue dans le courant du quatrième trimestre 2020.

Valeurs associées CAC 40 Euronext Paris -0.97%