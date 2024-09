Le CAC 40 dopé par le luxe après des nouvelles mesures de relance chinoises

Les commandes de biens durables sont ressorties stables en août aux Etats-Unis, alors qu'elles étaient attendues en recul de 2,8%. Elles avaient progressé de 9,9% en juillet. Hors défense et aéronautique, elles ont progressé de 0,2% alors qu'elles étaient attendues stables après -0,2% en juillet.

Sodexo envisagerait de racheter son concurrent américain Aramark dans le secteur de la restauration, a rapporté Bloomberg mercredi. L'action du groupe français a reculé de 3,55% à 76 euros. Sodexo a discuté par intermittence de ce rachat potentiel au cours des derniers mois, a indiqué l'agence de presse, citant des personnes proches du dossier. La valeur du rachat proposé n'a pas été précisée dans l'immédiat. En Bourse, Aramark affichait hier soir à la clôture une capitalisation de 9,8 milliards de dollars et son titre bondissait de 10% en après Bourse.

Plus fort repli de l'indice SBF120, Ubisoft s'est effondré de 13,38% à 9,89 euros au lendemain du lancement d'un avertissement sur les résultats de son exercice 2024-2025. A la suite du mauvais démarrage de Star Wars Outlaws – contreperformance qui pèse sur l'action ces dernières semaines - l'éditeur de jeux vidéo a décalé la sortie du jeu Assassin's Creed Shadows, franchise phare du groupe. Les nouveaux objectifs prennent également en compte la faiblesse des ventes de XDefiant.

(AOF) - Les Bourses européennes ont bénéficié de la volonté affichée par la Chine de soutenir sa croissance et de la chute des cours du pétrole. Après l'annonce mardi de mesures de politique monétaire, Pékin a dévoilé ce matin un volet fiscal. Selon Reuters, la Chine prévoit d'émettre des obligations souveraines spéciales d'une valeur d'environ 284 milliards de dollars pour financer ce plan de relance. Cette perspective a dopé le secteur du luxe, particulièrement bien représenté au sein du CAC40. Ce dernier a gagné 2,33% à 7742,09 points, soit un plus haut en clôture depuis mi-juin.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.