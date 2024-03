Le CAC 40 dépasse les 8000 points après les annonces de la BCE

(Crédits photo : - L. Grassin )

Après les annonces de la BCE en début d'après-midi, le CAC 40 a dépassé la barre des 8000 points pour la première fois de son histoire : 8011 points avant 15h. Selon les dernières projections établies par les services de la BCE, l'inflation a été revue à la baisse, en particulier pour 2024, principalement sous l'effet d'une contribution plus faible des prix de l'énergie. Les projections tablent désormais sur une hausse des prix moyenne de 2,3% en 2024, 2% en 2025 et 1,9% en 2026.

Les projections relatives à l'inflation hors énergie et produits alimentaires ont également été revues à la baisse et s'établissent en moyenne à 2,6% pour 2024, 2,1% pour 2025 et 2% pour 2026.

Les services de la BCE ont revu à la baisse leur projection de croissance pour 2024, à 0,6%, l'activité économique devant rester modérée à court terme. L'économie devrait ensuite se redresser et croître de 1,5% en 2025 et 1,6% en 2026, soutenue dans un premier temps par la consommation, puis également par l'investissement.