Le CAC 40 dépasse les 7 100 points grâce aux banques

Le vert est la couleur dominante du CAC 40 d'ailleurs grâce aux valeurs bancaires qui figurent parmi les plus fortes hausses. Peu avant 15h, BNP Paribas gagne 4,15% à 54,74 euros, Societé Générale s'adjuge 4,09% à 21,89 euros et Crédit Agricole progresse de 2,51% à 10,30 euros.

(AOF) - Les bourses européennes scintillent lors de cette séance de mardi prolongeant leur mouvement haussier. L'indice phare de la place parisienne progresse de 1,79% atteignant 7136, 75 points, le CAC 40 revenant à 250 points de son record historique. Pris par les turbulences dans le secteur bancaire suite aux déboires des banques américaines (Silicon Valley Bank), les indices européens rebondissent rassurant et rassurent investisseurs sur la situation bancaire mondiale.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.