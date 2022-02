Le CAC 40 décroche de 2,8%, les banques malmenées

Le pétrole profite de la crise géopolitique. Le baril de Brent grappille 0,13% à 94,60 dollars après avoir franchi plus tôt la barre des 95 dollars.

(AOF) - Début de séance chaotique pour les marchés actions. Le CAC 40 cède 2,8% après quinze minutes de cotation. Les valeurs bancaires (-6,2% pour Société Générale) et cycliques (-5% pour Renault) sont particulièrement malmenées. L'aversion pour le risque est suscitée par le regain de tensions en Ukraine. Les Etats-Unis assurent redouter une invasion imminente du pays par la Russie. L'inflation américaine record de janvier continue par ailleurs d'alimenter la nervosité des investisseurs qui redoutent une accélération du resserrement de la politique monétaire de la Fed.

