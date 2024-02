Le CAC 40 débute la semaine sur une note légèrement positive

(AOF) - Les marchés actions européens ont débuté la semaine sur une légère progression et dans le calme. Cette semaine, les investisseurs attendent en particulier l'inflation américaine en janvier demain et les ventes au détail aux Etats-Unis en janvier, jeudi. Du côté des valeurs, cette séance a été dominée par les OPA : en Italie sur Tod's et en France sur Believe. Les résultats devraient reprendre le contrôle du marché au cours des prochains jours, avec Capgemini, Orange, Renault, Safran... L'indice CAC 40 a gagné 0,55% à 7689,80 points tandis que l'EuroStoxx50 s'est adjugé 0,58% à 4743,28 points.

La famille Moratti va céder 35% du capital social du groupe énergétique italien Saras (-3,73% à 1,728 euro) à la société suisse de négoce en matières premières Vitol au prix de 1,75 euro par action, dans le cadre d'une transaction valorisant Saras à 1,7 milliard d'euros. "Si une distribution de dividendes est décidée et payée par Saras avant la date de clôture de la transaction, le prix par action sera réduit en conséquence", indique Saras dans son communiqué diffusé hier. Ce même montant sera d'ailleurs proposé lors de l'OPA obligatoire dont le but est de retirer Saras de la Bourse de Milan.

Fonds d'investissement américain dédié aux biens de consommation, L Catterton (dans lequel LVMH et le groupe Arnault possèdent une participation combinée de 40%) a annoncé samedi dernier le lancement d'une offre publique d'achat sur les actions Tod's . En Bourse, à Milan, le groupe de luxe italien a vu son titre bondir de 18,37% à 43,04 euros. LVMH a progressé de 1,78% à 821,90 euros à Paris. Il s'agit d'une OPA lancé avec la famille Della Valle (actionnaire majoritaire de Tod's) au prix de 43 euros par action.

Believe a fait l'objet d'une offre au prix de 15 euros par action émise par un consortium - TCV et EQT ainsi que Denis Ladegaillerie, le PDG et fondateur du groupe - visant l'ensemble des actions en circulation de la société spécialisée dans l'accompagnement des artistes et labels. Ce montant de 15 euros par action fait ressortir une prime de 21% sur le dernier cours de bourse de clôture avant l'annonce de l'offre, ainsi qu'une prime respective de 43,8 % et 52,2 % par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les 30 et 120 derniers jours.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucune statistique économique d'importance n'est attendue.

Vers 17h30, l'euro perd 0,09% à 1,0773 dollar.