Le CAC 40 débute la séance en net repli

(AOF) - Lundi glacial sur les marchés. Le CAC 40 chute d'environ 1,6% à 5 926 points, pénalisé les inquiétudes liées au coronavirus se renforcent à travers le monde. En Chine, 2 700 personnes ont été contaminées et 81 sont mortes. Des cas ont été détectés dans d'autres pays d'Asie mais aussi aux Etats-Unis et en France. Les secteurs du luxe, du tourisme et des transports sont particulièrement malmenés. LVMH cède 3,7%, Kering, 3,2% et Accor, 3,5%. Au sein du SBF 120, Air France-KLM décroche 4,6%.