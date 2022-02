Le CAC 40 débute février au dessus des 7 000 points

En revanche, les valeurs défensives, à l'instar d'Orange (-1,38%) et de Sanofi (-1,61%), ont fini parmi les baisses.

Les investisseurs ont été néanmoins rassurés par de récents propos moins " hawkish " de membres de la Fed, dont ceux de la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly. Cette dernière a déclaré que les hausses des taux de la Fed devraient être " graduelles et non disruptives ".

Dans la zone euro, l'accélération de la croissance du secteur manufacturier en janvier s'accompagne de pressions inflationnistes. " Les prix sortie d'usine ont quant à eux vu leur taux d'inflation grimper à leur deuxième plus haut niveau en près de vingt ans de collecte des données pour cette variable, tendance suggérant le maintien d'une forte inflation au cours des prochains mois ", a prévenu l'économiste d'IHS Market, Chris Williamson.

Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé a augmenté de 3,3 % en janvier, après +3,4 % en décembre. Or, l'inflation était attendue à 3%, selon le consensus Reuters.

Les statistiques économiques du jour ont été particulièrement nombreuses et confirment la persistance de pressions inflationnistes. Après l'Allemagne hier, la France a dévoilé une inflation en janvier plus élevée que prévu.

(AOF) - Les marchés européens ont confirmé leur bonne orientation de lundi en dépit de Bourses américaines en petite forme. L'indice CAC 40 a clôturé sur un gain de 1,43% à 7 099,49 points tandis que l'EuroStoxx50 a progressé de 0,94% à 4 214,04 points. Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones grappillait 0,05% et le Nasdaq Composite, 0,12%.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.