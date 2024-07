Le CAC 40 de retour sur les 7500 points ; Dassault Systèmes en déclin

(AOF) - Les marchés européens ont accusé une deuxième séance de suite en territoire négatif depuis l'entame de la semaine. S'exprimant devant la commission bancaire du Sénat américain, Jerome Powell a affirmé "qu'il faudrait davantage de données positives pour renforcer la confiance dans la désinflation". Côté valeurs, Dassault Systèmes a sombré après avoir lancé un avertissement sur ses résultats 2024. De son côté, Verallia a fini lanterne rouge du SBF 120, conséquence de la réduction de sa prévision d'Ebitda en 2024. Le CAC 40 a fléchi de 1,56% à 7508 points et l'EuroStoxx de 1,44% à 4898 points.

L'action BP (-3,57% à 457,70 pence) a fermé la marche de l'indice FTSE 100 après avoir averti que ses comptes du deuxième trimestre seraient pénalisés par des dépréciations et des provisions pouvant atteindre jusqu'à 2 milliards de dollars. Le groupe pétrolier a également prévenu que ses marges de raffinage devraient être significativement plus faibles par rapport au premier trimestre. Les résultats de BP pour le deuxième trimestre 2024 devraient être publiés le 30 juillet 2024.

Dassault Systèmes (-5,15% à 33,69 euros) a terminé en queue de peloton du CAC 40 en raison du lancement d’un avertissement sur ses résultats 2024 après des revenus décevants au deuxième trimestre. " Nous avons observé que la signature des transactions faisait l’objet d’une certaine prudence de la part de nos clients, dans un environnement géopolitique complexe ", a expliqué le directeur général, Pascal Daloz. Le manque à gagner est d’environ 30 millions d’euros au deuxième trimestre du fait du report de contrats importants.

Verallia (-18,41% à 28 euros) a fini à la dernière place de l'indice SBF 120. Le producteur français d'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires a annoncé s'attendre à un Ebitda ajusté de 866 millions d'euros contre 1 milliard d'euros précédemment et table sur une activité au deuxième semestre qui devrait se poursuivre à un rythme plus lent qu'annoncé.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucune publication d'importance n'est attendue ce jour.

A la clôture, l'euro cède 0,13% à 1,0812 dollar.